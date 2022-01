Gf Vip, Alex lascia Delia, lei non lo sa ma si consola con Soleil: il triangolo potrebbe diventare realtà

Alla fine la coppia è scoppiata davvero, o almeno questo è quello che ha lasciato intendere Alex Belli con il tweet ha scritto, un modo davvero molto strano di comunicare la fine di un matrimonio.

"Amore mio. Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola".

Queste le parole di Belli che a quanto pare non ha ritenuto abbastanza pesanti le sue azioni (e le parole) con Soleil Sorge, ma ha visto nei ripetuti sfoghi di Delia una mancanza di rispetto verso di lui e il loro amore. Interessante posizione, chissà come reagirà la concorrente lunedì prossimo, quando Alfonso Signorni mostrerà - per forza - il tweet...

Amore mio?mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

Delia e Solei sempre più vicine

Delia ancora non sa nulla, i concorrenti non hanno accesso ai social, ma comunque ha trovato riparo tra le braccia di Soleil Sorge. Incredibile? A quanto pare no.

Le due prime hanno cucinato insieme, hanno chiacchierato e poi tra la musica e il ballo ecco che, durante la serata, stava per scapparci anche un bacio. Le due hanno anche fantasticato sul pianificare un viaggio insieme in un villaggio di una tribù in Amazzonia.

"Loro vivono ancora in questo stato, isolati, non hanno mai avuto accesso alla nostra civiltà. Non escono dal loro villaggio. Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro" con questo racconto Soleil ha incuriosito Delia che ha subito risposto: "Che bello, possiamo organizzare. Io mi sto preparando da qualche anno per questo viaggio solo che la pandemia ha fermato tutto, è un viaggio che vorrei fare". Le due sembrerebbero essere sulla stessa lunghezza d'onda, proprio come ha sempre affermato Alex Belli.

Questa affinità sarebbe sfociata anche in un bacio, Delia e Soleil stavano ballando insieme a Manila, in quell'occasione l'ex Miss Italia ha fatto pace con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e poi le tre si sono abbracciate. Soleil però, presa dall'emozione, ha provato a baciare la moglie di belli, ma ridendo lei l'ha rifiutata.

DELIA DURAN MENTRE BALLANO PRENDE MANILA E LA PORTA VICINO A SOLEIL E SI ABBRACCIANO PACE FATTA?#GFVIP #SoleilSorge #deliaduran pic.twitter.com/XPC0oBHy1S January 23, 2022