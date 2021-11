Alex Belli e Soleil Sorge, il massaggio hot infiamma il GF Vip: Delia Duran pronta ad entrare

(Sopra il video del massaggio di Alex Belli a Soleil Sorge)

Alex Belli e Soleil Sorge continuano a dare spettacolo. La coppia-non coppia più chiacchierata del Gf sembra essere sempre più legata e i dubbi sul loro reciproco interesse (che non è mai stato negato in realtà) ormai sono certezze. Si scambiano, abbracci, carezze, baci e adesso anche massaggi con oli e creme come se le telecamere non ci fossero.

Soleil non stata l'unica a ricevere un massaggio, questo bisogna dirlo, come ovvio che sia gli altri non hanno creato "scalpore". L'attore di CentoVetrine ha preso molto seriamente il trattamento di bellezza: è partito dalla schiena, per poi andare alle gambe, le braccia e anche il viso, insomma non ha tralasciato neanche una parte del corpo della bella coinquilina.

Su Twitter sono stati moltissimi gli utenti a commentare il momento hot... chissà cosa dirà la moglie Delia Duran.

Delia Duran questa sera nella casa del Gf Vip

Si prevedono scintille questa sera: Delia ha fatto la quarantena e questa sera entrerà nella Casa per confrontarsi con il marito, ancora non è noto se la modella rimarrà nella casa come fece Alessandro, il futuro marito di Francesca Cipriani, o se si limiterà ad un incontro di qualche minuto. Dopo questo massaggio il loro confronto sarà infuocato...