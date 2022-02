Gf Vip, l'ultima follia di Alex Belli: si cala sott'acqua e manda un messaggio a Delia (in versione sub)

Delia Duran dentro la casa, Alex Belli a Sharm el Sheikh. L'attore ha preso un volo ed è partito per una meta con acque più calme e cristalline. E proprio dai fondali marini ecco che arriva un messaggio d'amore per Delia. Tra i pesci Pagliaccio e i coralli si vede sbucare Alex con in mano un cartello indirizzato alla moglie: "Non disperdere nel mare il nostro amore, Difendilo e vai avanti per la tua strada dai il peso alle parole, io sono con te per darti forza".

Impossibile non notare il commento del dj Roberto Ferrari: "Bravo Alex, così Nettuno ti può giudicare!! Ciao Belli".

Delia Duran al Gf Vip

Delia è una delle finaliste del Gf insieme a Lulù Selassiè. Durante l'ultima puntata del programma Alfonso Signorini aveva fatto vedere alla modella un video del compagno nel deserto, ma Delia non era rimasta impressionata, anzi aveva detto che era un vecchio video di un loro viaggio. Belli ha voluto dare la prova del suo viaggio condividendo questo divertente video subacqueo.