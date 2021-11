Gf Vip, Alex Belli non vuole la moglie in Casa: "Lei qui? State scherzando?"

(Nel video Alex Belli parla con Sophie Codegoni)

Secondo round in arrivo. Forse. Dopo il duro confronto avvenuto la settimana scorsa fra Delia Duran e Alex Belli - senza risparmiare Soleil - adesso la modella potrebbe entrare in Casa, anche stasera stessa. Un'ipotesi nell'aria da questo weekend, come stuzzica Sophie Codegoni: "O fa due giorni qui come Alessandro (il fidanzato di Francesca Cipriani, ndr), oppure la fanno restare per cena".

L'attore, però, non fa i salti di gioia all'idea di dover trascorrere del tempo con la moglie, anzi, la compagna, visto che hanno fatto sapere di non essere sposati. "Ho troppa incazzatura, non mi basta un'oretta" taglia corto Alex, replicando a Sophie: "Stai scherzando? Tu non sai quanto sono incazzato io. Non sai quanto è incazzata lei. Noi facciamo sempre così, quando siamo incazzati facciamo sbe-bem, poi dopo facciamo pace. Però prima dobbiamo chiarire".

Per Belli quindi non basterebbe una serata per riappacificarsi, ma soprattutto è convinto di essere dalla parte della ragione, nonostante la lite sia esplosa a causa del suo bacio 'cinematografico' con Soleil: "Mica gliela dò vinta così - conclude - Tu non ti rendi conto, non mi far parlare. Lei mi vede 24 ore su 24, perché partire così? Ma riprenditi". Se vincerà il Grande Fratello è presto per dirlo, ma di certo ad Alex Belli il titolo di campione di frittata rigirata non glielo toglie nessuno.