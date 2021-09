Gf Vip, Alex Belli in lacrime perché non riesce ad avere figli

(Nel video Alex Belli si confida con Manila Nazzaro)

Una serata difficile quella di ieri per Alex Belli. L'attore, parlando con Manila Nazzaro, è crollato quando il discorso si è spostato sui figli. "E' una storia complicata" ha detto, oscurandosi in volto. L'ex Miss Italia, comprendendo di aver toccato un tasto delicato, lo ha incoraggiato a non perdere mai la speranza.

Belli, sposato con Delia Duran, ha confidato a Manila che questo è un problema che si porta dietro da tempo: "Ci sono già passato, è stato un incubo. Il mio ex matrimonio (con Katarina Raniakova, ndr) è naufragato per colpa di questa cosa qua. Per me è stato un trauma". Alex non ha trattenuto le lacrime: "E' un discorso troppo sensibile per me. Spero tanto. Io amo tanto Delia, è la donna della mia vita e so che uno dei suoi più grandi desideri è questo. Spero veramente che Dio ci dia questa cosa perché so quanto è importante per lei. E' importante anche per me - ha detto ancora - Ho combattuto tanto per questa cosa. Ho fatto più di tre inseminazioni, è stato un incubo". L'abbraccio con Manila è consolatorio, come le sue parole: "Il Signore vede, il Signore dà. Sono sicura che arriverà".

L'ex moglie di Alex Belli: "Non può avere figli"

Della difficoltà di avere figli ne aveva già parlato Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli. Due anni fa, in un messaggio al vetriolo su Instagram, la modella aveva scritto alle varie fiamme dell'attore, tra cui Delia, con cui stava già insieme: "Ragazze non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare cure. E' una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto ma vi prego, non vi fate prendere in giro. Alla fine - aveva detto ancora - io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così, con una donna e poi, un mese dopo dire di amare un'altra".