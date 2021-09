Gf Vip, zuffa nella notte: il video della lite tra Alex Belli e Samy Youseff

(Nel video in alto, lo scontro tra Alex Belli e Samy)



Nervi tesi al Grande Fratello Vip. Qualche settimana dopo l'inizio del programma, gli animi si scaldano in particolare tra Alex Belli e Samy Youseff, ex amici ed oggi antagonisti. Se infatti in un primo momento i due erano sembrati complici, nella serata di ieri i due modelli si sono lasciati andare ad una accesa discussione.

La lite tra Samy e Alex Belli

Tutto è nato dal ritorno di Aldo Montano in Casa, annunciato dalla voce del Grande Fratello. In quel momento, infatti, Alex ha fatto cenno a Samy di star zitto, portando il dito alla bocca. Un gesto che non è piaciuto al modello egiziano. "Non deve dirmelo lui di stare zitto", ha detto ai colleghi. "Non ti ho mai detto di stare zitto. Sei tu che me l'hai detto", la replica di Alex, "Non mi venire a dire cosa fare e non fare".

La lite, cominciata in salotto, si sposta poi in giardino. Samy insiste per chiarire, ma Belli non sembra averne intenzione. "Fratello chiudila qua, non buttare energia negativa", gli dice, per poi accusarlo di aver alzato la voce per "trovare un modo per diventare protagonista". Ma il ragazzo non ci sta: "Non mi piace che hai questo modo di dire le cose". E, in sua difesa, si schiera anche Francesca Cipriani: "Io ho visto che lui c'è rimasto male".

Lo scontro tra Samy e Soleil

Nel caos di nervi tesi di ieri sera, a scontrarsi poi con Samy è stata anche Soleil Sorge. Dopo che la ragazza ha infatti invitato i coinquilini alla calma, è stata zittita dal modello. "Sei la prima che parla sopra tutti, l’abbiamo visto tutti. Hai parlato di flirt con Gian (Gianmaria Antinolfi, altro coinquilino della casa, ndr) quando ci sei stata 9 mesi. Non parlare quindi di me e Alex. Io falso? Tu sei andata a dire a una persona che ti ama che è uno stalker. L’hai fatto passare malissimo te. Ho sempre dato ragione a Gianmaria, quindi stai bona". Secca la replica: "Stai buona lo dici a tua sorella".

Chi è Samy Youssef

Se Alex Belli è più noto al pubblico televisivo a causa della sua partecipazione a precedenti realiy show, oltre che a trasmissioni di cronaca rosa, Samy è invece meno noto, poiché appartenente al mondo delle passerelle.

Nato il 15 settembre 1995 a Sharm el-Sheikh, fin da piccolo ha iniziato come modello, sfruttando la sua bellezza. La sua infanzia è stata difficile a causa della povertà e quando aveva 15 anni ha attraversato il Mar Mediterraneo su un barcone che purtroppo affondò al largo di Trapani portando alla morte quasi tutti i passeggeri. Con l'arrivo in Italia, è arrivata anche la sua fortuna, almeno professionale.