"Andatevene affanc***": Alex Belli furioso, lo sfogo dopo la puntata del GF Vip

Nella Casa del GF Vip l’atmosfera tutt’altro che distesa è rimasta tale anche dopo l’ultima diretta di Canale 5. Le telecamere e i microfoni del reality hanno registrato un duro sfogo di Alex Belli che, al centro delle polemiche con Adriana Volpe, ha sbottato con Soleil Sorge nel giardino. Durante la puntata l’opinionista aveva molto criticato l’attore, mettendo in dubbio il suo amore per Delia Duran e persino i suoi sentimenti.

“Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio” ha detto Adriana Volpe in riferimento al matrimonio celebrato pochi mesi prima dell’ingresso dell’attore al GF Vip e la scelta di Delia di confrontarsi con Soleil invece che con il marito. E ancora: “Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran (…) Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male”.

Il furioso sfogo di Alex Belli

Le accuse mosse contro di lui durante la puntata hanno fatto infuriare Alex Belli: “Mi sento dire ‘la soap opera recitata male…’. Ma andatevene affanc***! Io non sono quella roba lì, lo avevo anche detto ad Alfonso di non tirarmi in mezzo a questa storia, ma niente”, ha tuonato l’attore parlando con Soleil a cui ha ribadito la sua impossibilità di parlare con la compagna che pure avrebbe voluto contattare dopo il caos degli ultimo giorni.

“Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco… Sul mio amore e i miei accadimenti personali non si parla così. Se questa è la linea io non ci sto” ha aggiunto arrabbiato: “Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca**o stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca**o. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game, il resto non lo accetto e non lo permetto, non mi va bene nel modo più assoluto”. Infine, si è detto disposto a lasciare la Casa se la situazione non troverà soluzione.