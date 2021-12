Alex Belli pungente dopo il confronto con Soleil: lo sfogo arriva via social

Il botta e risposta tra Alex Belli e Soleil Sorge prosegue a distanza nonostante il primo abbia lasciato la Casa del GF Vip da qualche settimana e lei abbia più volte ribadito la totale presa di distanza dall’ex concorrente tornato tra le braccia della moglie Delia Duran. Nonostante ciò, nella puntata di lunedì 27 dicembre un altro confronto tra i due ha animato la diretta, accendendo ancora una volta un rancore che pare insuperabile.

“Io e te Soleil abbiamo una cosa in comune. Io sto gestendo la mia vita e questa spettacolarizzazione non ha assolutamente senso se non che stiamo all’interno di un circolo mediatico che ci travolge” ha affermato l’attore in collegamento con la Casa: “Non hai fatto caso alla variante Belli che è quella che vuole mettere un punto a questa situazione”. Ferma sulle sue posizioni Soleil, convinta che Belli non sia stato sincero con la moglie: “Se Delia ha detto certe cose a 'Verissimo' significa che le ha raccontato qualcosa di non vero” ha affermato riferendosi alle dichiarazioni di coppia rese nel talk di Canale 5: “Lui potrebbe essersi lavato le mani di questa storia, dando le colpe a me di quanto accaduto tra di noi”.

Fine dello scambio? Forse. Intanto, però, Belli ha affidato a Twitter una dichiarazione che fa riferimento a quanto avvenuto nella puntata, parlando di un sistema che contrasterebbe con quanto gli apparterrebbe come modo di fare e di essere: “Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente!”.

