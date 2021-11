Gf Vip: Alex Belli dopo la diretta cerca di uscire dalla Casa, con lui anche Soleil Solrge

"Io me ne vado, basta" con queste parole, di fronte all'ultima porta rossa prima della vita reale, Alex Belli ha cercato di salutare Soleil Sorge, unica presente in quel momento, prima di abbandonare la Casa.

"Io esco con te, io esco con te, non ci sto qui! Devo continuare a prendermi la me**da che la gente mi tira? Io in una casa del genere non ci sto" ha risposto decisa Soleil. "Mi dispiace, sì mi dispiace averti portata dentro a tutto questo, mi dispiace, ma io non posso stare qui con lei che sta male" ha ribattuto Alex.

"Vai in confessionale Alex" si sente dagli altoparlanti della Casa, "No, io esco" ribadisce Alex. "Io mi sono ripromessa di essere sempre professionale, ma se te esci io esco con te. La decisione però deve essere presa a mente fredda, se te a mente fredda decidi di uscire io vengo con te, se capisci che è la scelta giusta"

"Io così non voglio stare qui.Il mio amore, la mia vita fuori è più importante di qualsiasi cosa. Io non rischio tutta la vita per stare qui" queste le parole di Alex prima di andare in confessionale. Il concorrente nonostante sia andato a parlare con la produzione era comunque deciso nel voler andare via.

Gf Vip, Alex cerca di lasciare la casa: la reazione dei compagni

I compagni quando hanno capito cosa stava accadendo sono accorsi per cercare di bloccare Alex, a poco sono servite le loro parole però. "Questo è brutto, tutto quanto, ma questo è un amore" ha commentato Manila Nazzaro. "Però meglio che esce in un altro modo che in questo" ha affermato Francesca Cipriani.