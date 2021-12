Gf Vip, Alex torna nella Casa e incontra Soleil: Signorini smaschera le loro bugie

Il principe e la principessa della Casa si sono rincontrati, la separazione è stata breve, ma nei pochi giorni distanti sono successe molte cose. Alex Belli dopo la squalifica del 13 dicembre è tornato dalla sua Sole per un ultimo chiarimento, viste le numerose lacrime versate dall'influencer e il suo sentirsi ferita e messa da parte.

Un copione noto quello dei loro confronti, dove Soleil Sorge rimane sempre più distaccata, quasi superiore alla discussione, ma i gesti - ammesso che siano veri - tradiscono le parole e così anche Alfonso Signorini si è trovato costretto ad intervenire per chiedere all'influencer maggiore sincerità, alla fine questo è un reality.

Alex Belli incontra la sua Sole

Soleil, dalla puntata di lunedì, ha continuato a ripetere di essere stata ingannata e che lei, a differenza di Belli, è sempre stata onesta e "senza corazze". Alex, ieri sera, ha quindi voluto rispondere ad alcune delle affermazioni della ex coinquilina, mettendo così dei puntini sulle "i" e intavolando un vero e proprio monologo:

Lo so cosa senti, lo so che cosa hai provato. E ti voglio dire solo questo amica mia, sei stata una compagna di viaggio pazzesca, mi dispiace che tu possa pensare che qualsiasi cosa abbiamo vissuto non fosse vera, solo io e te sappiamo che era tutto tangibile, reale, vero. Non mi sono mai trattenuto con te, siamo entrati qua dentro con tutto meno costruire qualcosa tra me e te. La verità tu ce l’hai nel cuore. So la delusione che tu puoi aver avuto. Non sai fuori che cosa ho trovato, la mia famiglia distrutta, quando ho fatto la chiamata a Mirko lì ho preso la mia decisione, sai quanto volevo stare qua dentro, sai la bugia che ti ho detto quel giorno era per non vederti triste.

Il lungo discorso continua e Belli ha tirato in ballo i fan e quanto siano amati: "Non dubitare mai di quello che siamo stati. Mi manchi tanto. Non puoi immaginare fuori quanto ci amano". E poi la stoccata finale, quella che farebbe arrabbiare qualsiasi moglie: "È sempre stata verità, Sole tu lo sai, non potevo stare qua dentro sapendo che la mia vita fuori stava andando a rotoli. Ogni spazio di questa casa era la nostra energia, la forza l’energia che tu avevi, l’alchimia artistica". Con queste ultime parole Belli cosa voleva dire veramente? Che è uscito dalla casa per salvare davvero il proprio matrimonio o che l'ha fatto solo per salvare la faccia?

Soleil Sorge e la serie tv di Alex Belli

Soleil non stava aspettando altro se non poter controbattere e giocare la carta dell'essere stata delusa profondamente. Ha preso come assist l'amore dei fan a cui aveva fatto riferimento Belli: "È per quello che sono così delusa. Quando ti dico che mi manchi e lo faccio con tanto coraggio che va al di sopra del mio ego. È proprio nel gioco che ti sei perso, dando priorità allo show, hai mancato di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto e la nostra complicità, hai dato priorità ad altro, mancando di rispetto a me, e anche a te".

"Io do importanza alla realtà e alla verità della cose, sei stata come una serie televisiva a cui tagliano il budget e scade sul finale".

Belli però non ci sta e replica all'amica: "Sole io avevo già deciso, di quale show stiamo parlando? Sii sincera, sii come sei sempre con me. Quante volte te l’ho detto e non mi hai voluto ascoltare. Tu lo sapevi già il colpo di scena mio, lo sapevano anche i muri. Quel giorno ho detto una bugia bianca per non inficiare la vostra decisione. Tira via questa corazza che hai addosso, sei una bambina indifesa, chi se ne frega di questa cosa".

Soleil Sorge e lo scontro con Alfonso Signorini

Sorge non poteva non ribattere e così tira fuori la cattiveria: "Hai una vita da set, e prediligi quello, volevi fare lo show. Lo show più bello è la realtà, preferisco dire le cose in faccia, ed essere giudicata male, anziché raccontare balle. Mi stupisco per essermi fidata di quello che una persona mi dice e non di quello che avevo già visto con i miei occhi".

A questo punto Alfonso Signorini è dovuto intervenire per fare chiarezza ed ha chiesto ai due cosa sia successo sotto le coperte: "Io so che sotto le coperte è accaduto qualcosa tra voi, lo ha notato anche Delia, quindi parlare di amicizia mi sembra una presa in giro anche per noi". Questa affermazione ha scatenato un vero e proprio boato all'interno dello studio, se Belli ammette che qualcosa c'è stato, Soleil continua a dissimulare volendo focalizzare l'attenzione su altro: "Ci siamo scambiati coccole. Al di fuori di quello che c’è stato tra di noi, il peggio è stato quello che è successo fuori non sotto le coperte". Con gli amici si scambiano abbracci, carezze, baci affettuosi, non carezze...