Gf Vip, urla fuori dalla casa per Soleil: "Alex e Delia sono d'accordo" e spunta un bigliettino

Nella casa del Gf Vip i vipponi non hanno accesso a giornali, telefoni, tv, sono alienati dal mondo esterno e vivono nella bolla che si sono creati tra frasi sussurrate, strategie e doppi giochi. I concorrenti però vengono informati, non solo da Signorini o dalla produzione, dall'esterno arrivano aerei con striscioni e urla fuori dalle mura che spesso animano il gioco.

Il biglietto nascosto

È il caso della Regina di Roma, la donna ieri ha voluto mettere in guardia Soleil Sorge. Alex Belli e Delia Duran avrebbero agito alle sue spalle e a confermarlo sarebbe un bigliettino lasciato tra i piatti neri da Belli. Armata di megafono la Regina ha urlato:

Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando".

Soleil non ha commentato, ma poi rivolgendosi a Jessica ha detto: "Hai sentito bene quello che ha detto? Ha urlato che Alex e Delia sono due bugiardi e che si sono messi d’accordo".

Di questo biglietto aveva parlato Alex Belli in un tweet: "Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà!".

Questa è la prova che Alex sapeva dell'imminente ingresso di Delia? Il loro è stato tutto un gioco? Hanno usato Soleil Sorge? Se così fosse sarebbe un grande smacco per Soleil, che da sempre ha parlato di sentimenti veri con Belli.