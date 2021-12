Alex Belli squalificato e Soleil in lacrime: la soap del Gf Vip è finita

(Nel video qui sopra l'amore e la passione tra Alex Belli e Soleil Sorge)

Una puntata del Gf Vip ad alto tasso di adrenalina quella di ieri sera. Alex Belli e Delia Duran si sono incontrati all'interno della casa e il triangolo amoroso è tornato ad essere una linea, o almeno questo è quello che è sembrato durante la diretta.

Soleil Sorge è stata consolata da tutti i compagni, ma sul suo viso non sono state riprese lacrime di verità. Alex Belli alla vista della moglie, e dopo aver sentito le sue parole di sdegno, le è corsa incontro, l'ha abbracciata e dunque è stato eliminato.

Gf Vip, è tutto finito tra Alex Belli e Soleil Sorge

Un epilogo scritto nelle stelle o un finale improvvisato? La domanda rimarrà senza risposta anche perché lo stesso Belli ha cambiato versione sui suoi sentimenti più di una volta: aveva affermato che non avrebbe lasciato il programma, che non avrebbe lasciato Soleil e invece è proprio quello che ha fatto.

"Ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto. Sei caduto in pieno in una trappola e ho una dignità. Io ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace. Ma non ce lo faccio più. Tu sei un grande manipolatore" queste le parole di Delia Duran che hanno fatto scattare l'attore.

Le reazioni nella casa non sono mancate e i vipponi sono corsi a curare le ferite di Soleil Sorge che si è nascosta dietro alla frase "per me era solo amicizia, nulla di più". I gesti, i baci e le parole però tradiscono le parole dell'influencer. "Lui ha giocato con i miei sentimenti, ecco perché io ho questo carattere perché mi hanno fatta soffrire" ha aggiunto Soleil che ha anche ammesso di essere molto delusa dagli uomini.

Secondo Katia Ricciarelli Soleil ha fatto degli errori, ma Belli ha fatto una "fine miserabile".

"Sei stata una grande - ha detto Katia a Sorge -. Hai fatto i tuoi sbagli, ma tu eri in mezzo e hai fatto quello che dovevi fare. Lui ha fatto una fine miserabile, davvero miserabile".

(Qui sotto il video dell'incontro tra Belli e Duran)

Alex Belli e la verità su Soleil Sorge

Alex Belli dopo la squalifica per aver abbracciato Delia Duran è arrivato nello studio e ha parlato con Alfonso Signorini confermando quanto ripetuto più volte:

Delia è sempre stata la donna della mia vita. Quello che abbiamo vissuto io e Soleil è una cosa incredibile perché siamo entrati, nessuno dei due, con l'intenzione di fare relazione. La nostra connessione è stata incredibile fin dall'inizio e poi ci è scappata di mano. Sono innamorato di lei, ma in quella forma. Anche lei lo è. Mi fa male che lei pensi certe cose di me. Mi dispiace tantissimo vederla in sofferenza, perché le voglio tanto bene. Non ho mai sentito, però, il mio matrimonio in crisi".

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono intervenute per dire la loro. Bruganelli è dalla parte di Soleil: "Ho sempre dato enorme valore alla vostra sincerità perché vi siete dati nel programma. Non sono stupita delle lacrime di Soleil, perché il passaggio in cui entrambi avevate un fuori, per lei non esisteva". Molto più dura è stata Volpe che ha accusato Belli di aver recitato il suo miglior provino: "Questo per te è stato un grandissimo provino: ti vedo perfetto per Elisa di Rivombrosa".

(Qui sotto Alex Belli nello studio del Gf Vip)