Gf Vip, Soleil Sorge fa la vittima e Adriana Volpe la smaschera: "Sei stata dominatrice e protagonista"

Al Gf Vip Alex belli continua ad essere uno dei protagonisti nonostante sia stato squalificato, la sua "storia" con Soleil sembra tutt'altro che risolta e in ogni puntata viene aggiunto un tassello. Ieri sera a dare sostegno a Soleil, che dice di non volersi mostrare come vittima ma in realtà fa proprio questo, è entrata nella casa sua madre, Wendy.

"Ti amo, quanto vorrei abbracciarti. Vederti piangere mi fa soffrire, amore. Non meritavi questa delusione, ma sappiamo che sei forte. Ti amano tutti fuori da qui. Non sai quante donne apprezzano il tuo coraggio, la tua dialettica. Sono tutti con te, tutti ti abbracciano" quindi anche secondo mamma Wendy Soleil è stata ingannata, ma da chi? Da un amico o da un possibile amante?

Adriana Volpe conro Soleil Sorge

Ovviamente Alex Belli non poteva non rispondere alla quasi suocera e così Signorini ha moderato un incontro a distanza tra Casa e studio, dove Belli ha ripetuto ciò che anche i muri sanno: "Io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all'infinito. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil. Mia moglie in questo momento non sta bene, dobbiamo recuperare il nostro rapporto. Io rispetto Soleil, non ho mai parlato male di lei, sarò sempre con lei ma difenderò sempre mia moglie e la sua personalità".

Per fortuna Adriana Volpe è intervenuta e ha dato voce a ciò che i molti pensano:

“Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace, ma eravate consapevoli entrambi. Eravate in due. Non è che ti ha stupito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista. Eravate consapevoli del teatrino che facevate in Casa. Per favore non fare la vittima, perché non ci sta”

Soleil non ha detto molto, solo che lei non ha mai voluto fare la vittima e che tra i due solo Alex ha fato i teatrini.

La verità: qualcosa è successo sotto le coperte

Soleil ha poi voluto rispondere a Belli: "Tutto quello che ho vissuto mi è piaciuto ma mi ha aperto gli occhi su certe cose che non mi sono piaciute. Andrò avanti e sono felice di farlo con un punto in più". Signorini ha colto l'occasione e ha domandato di nuovo all'influencer cosa sia successo sotto le coperte: "La domanda che tutti si fanno è lei è una donna ferita perché si è accorta probabilmente che non valeva la pena arrivare fino a quel punto e l'ha fatto con l'uomo sbagliato".

Soleil ha dato una risposta che forse neanche il conduttore si aspettava, perché è una vera e propria ammissione: "Sono ferita come amica, non come donna. Quello che ho fatto come donna non è stato fatto con la persona sbagliata. Rifarei tutto".