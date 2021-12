Gf Vip, Alex Belli tocca il seno a Soleil. Poi l'attacco di Davide Silvestri

Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai incontenibile. Tra la frustrazione di ritrovarsi chiuso tra quattro mura per mesi, amore per le telecamere e (fortissima) attrazione per la concorrente Soleil Sorgé, l'attore e modello sta inanellando una scenata dopo l'altra, almeni a giudicare dai giudizi del pubblico. L'ultima è arrivata proprio ieri, ad appena ventiquattro ore dalla sceneggiata (con minaccia di lasciare il gioco) davanti alla Porta Rossa.

Nell'ultimo video diventato virale in rete, vediamo infatti Alex mentre tocca il seno a Soleil. Il contesto è goliardico e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sebbene imbarazzata, non sembra in alcun modo infastidita anzi si dimostra divertita a stare al gioco. Del resto tra i due l'attrazione è ormai arrivata alle stelle e sembra non trovare più alcun argine: non a caso Delia Duran, moglie di Alex, ha lasciato l'appartamento in cui la coppia vive insieme.

Nessuno dei compagni fa caso al gesto di Alex. Nella clip vediamo infatti Alex mentre palpa il decollete di Soleil a margine di grasse risate fatte con lei e con Manuel Bortuzzo, presente accanto a loro.

Come si diceva, Alex è già stato protagonista di una scenata nei giorni scorsi, quando ha minacciato di uscire dalla Porta Rossa in preda ad una crisi di nervi. Il motivo? Un crollo dovuto alla crisi con la moglie Delia, comprensibilmente delusa dal suo comportamento e pizzicata a baciare un altro. Se infatti in un primo momento Alex ha bollato tutto come "gossip fake" e subito dopo si è detto pronto a lasciarla, ha poi minacciato di mollare la Casa.

L'attacco di Davide Silvestri

Proprio a proposito della scenata, è arrivato l'attacco di Davide Silvestri (a cui, peraltro, Alex si è dichiarato nei giorni scorsi). "La sceneggiata della porta rossa era bizzarra - ha dichiarato - Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia. Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà".

Del resto, allo stesso Alex aveva detto: "Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima pero’ vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela".