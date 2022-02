GF Vip, Alex rientra in Casa e Delia non la prende bene (a differenza di Soleil)

(Il ritorno di Alex nella Casa)

Alex Belli è rientrato nella Casa del GF Vip. A conferma di quanto la sua presenza sia determinante per il prosieguo del reality prossimo alla conclusione, l’attore ha varcato nuovamente la fatidica porta rossa nella puntata di lunedì 14 febbraio, suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. Nota è, infatti, la “chimica artistica” nata con l’influencer all’inizio dell’avventura televisiva e le ripercussioni che il loro rapporto ha avuto su quello con la moglie, poi entrata a far parte del gruppo di concorrenti. Ebbene, il nuovo ingresso nel programma (anche se solo come ospite) ha movimentato ancora gli equilibri, ora tendenti a nuove dinamiche.

L’incontro con Soleil e la reazione di Delia

Sorrisi e sguardi complici con Soleil hanno accompagnato l’ingresso di Belli in Casa. L’influencer ha manifestato un po’ di diffidenza subito accolta dall’attore. “Ti fidi di me? Allora toccami” le ha chiesto lui, facendo così capitolare la ragazza sciolta in un sorriso e nel suo abbraccio. Decisamente più spiazzata, invece, è parsa Delia: “Sono scioccata, non me l'aspettavo” ha affermato la modella ritrovandosi davanti il marito. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”, ha scherzato Belli che adesso si troverà sotto lo stesso tetto con le sue due donne animando un’atmosfera che già fa respirare colpi di scena.