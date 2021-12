Urla al GF Vip, Alex Belli furioso tenta di aprire la porta rossa: "Non me ne frega un caz**". La regia stacca

Urla e parolacce nella Casa del GF Vip: a perdere le staffe Alex Belli, furioso per non aver ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da parte dei famigliari come avvenuto per tutti gli altri compagni del reality, informati dell’allungamento del programma fino a marzo. Le telecamere hanno ripreso l’attore che tentava di uscire dalla Casa andando incontro alla porta rossa: "Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz**. Apri questa porta caz**" ha gridato Belli mentre gli altri concorrenti tentavano di calmarlo invano: "Non sono scenate, dovete andare a fan**lo basta". Poi, il sonoro calcio alla porta.

La regia ha subito cambiato l'inquadratura puntandola su Gianmaria Antinolfi che faceva il bagno in piscina e su Aldo Montano e Giucas Casella che chiacchieravano. A tutti gli inquilini che hanno parlato dell’accaduto sono stati silenziati i microfoni. In seguito Alex Belli, già provato dalla diretta di ieri in cui ha appreso del bacio della moglie a un altro uomo, è stato chiamato in confessionale.