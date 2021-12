Alex Belli contro la moglie Delia Duran: nella notte, arriva la dichiarazione definitiva

(Alex Belli vede e commenta le foto del bacio tra la moglie Delia Duran e un uomo misterioso)

Le foto di Delia Duran che bacia un altro uomo mentre il marito Alex Belli è al GF Vip sono state tema di discussione nella diretta del reality di venerdì 10 dicembre. La reazione dell’attore, tuttavia, ha deluso le aspettative chi immaginava qualche segnale di rabbia o di gelosia, dal momento che Belli ha commentato con freddezza un servizio fotografico che, a suo dire, è stato minuziosamente costruito ad arte.

"Conosco talmente bene Delia e la sua parte erotica che so perfettamente che questi baci sono finti, Delia devi fare ben altro per ingelosirmi" ha dichiarato l'attore parlando con Alfonso Signorini: " Questi fake gossip che io odio, non li ho mai fatti in tutta la mia vita, io vivo in una bolla ma sono vero". Poi il messaggio per la moglie che, ha spiegato il conduttore, non ha voluto intervenire nel programma per un faccia a faccia con il concorrente, nella Casa oramai molto coinvolto nel rapporto con la compagna di avventura Soleil: "Quando vorrai venire qua e capire davvero quello che sono io, invece di fare queste cose. Anche il confronto con Soleil era super indisponente e tu non sei così, quando sei vera vinci".

Quanto a Soleil, Belli ha parlato dei suoi sentimenti per lei: "Quello che sento per Soleil è molto puro, voglio testimoniare questa cosa che è quello che sento nel cuore" ha aggiunto, per poi avanzare la richiesta di avere la moglie con lui in casa per parlare e farle capire la natura del rapporto nato con Soleil.

Le dichiarazioni di Alex Belli dopo la diretta del GF Vip

Nel corso della puntata i concorrenti sono stati informati del prolungamento del GF Vip fino al 14 marzo. Il dettaglio è servito ad Alex Belli per continuare a parlare della moglie Delia dopo la diretta, quando ha espresso una secca dichiarazione sul loro rapporto. "Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita" ha detto a Soleil: "Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì".

L’attore ha aggiunto di non voler più essere al centro del gossip e di desiderare di sentirsi libero durante l’esperienza nella Casa, anche vivendo pienamente il suo rapporto con Soleil: "Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te" ha proseguito, rimarcando ancora una volta il rammarico per non aver avuto un confronto con lei che per tre anni è stata il centro della sua vita.