Alex Di Giorgio, il nuotatore che rifiuta Gf Vip: "Grazie Alfonso, ma..." (VIDEO)

Sarà per un'altra volta. Forse. Alex Di Giorgio, nuotatore professionista, rifiuta l'invito di Alfonso Signorini e non parteciperà al Gf Vip. L'annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram del campione sportivo, attraverso un video che viene prontamente ricondiviso dal conduttore del reality show di Canale 5.

Niente Gf Vip per Alex Di Giorgio

"Ciao ragazzi - esordisce in video Alex - forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione. Chissà".

Alcuni pettegolezzi vogliono che sia proprio lui il ragazzo che era stato ingaggiato da Alfonso per placare i bollenti spiriti di Tommaso Zorzi, concorrente gay che più volte ha lamentato carenza di corpi scolpiti nella Casa con cui rifarsi un po' gli occhi. Anche in questo caso, però, all'influencer è andata male: Alex non ci sarà.

Chi è Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio, romano, classe 1990, è un nuotatore italiano. In carriera, ha preso parte a due rassegne olimpiche: la prima nel 2012 a Londra quando, allora ventiduenne, si classificò 10º nella staffetta 4x200 stile libero, e la seconda, nel 2016 a Rio dei Janeiro, classificandosi al 9º posto a soli quattro centesimi dalla finale, sempre nella staffetta 4x200 stile libero.