Gf Vip, la soffiata della talpa: "Alex ha mandato tutto in pezzi, gli autori sono disperati"

E' calato il sipario sul teatrino, ormai smascherato da chiunque, fra Alex Belli e Soleil Sorge. L'uscita di scena dell'attore di Centovetrine, che in una manciata di minuti è riuscito a smarcarsi dall'evidente tradimento nei confronti della moglie, Delia Duran, tornando a casa con lei, ha fatto scrivere la parola fine a un capitolo che ormai da settimane animava il Gf Vip.

Capitolo o "copione", come invece lo definisce Agent Beast, 'infiltrato speciale' molto noto su Twitter che spiffera retroscena e segreti del dietro le quinte del reality di Canale 5. "Per correttezza verso chi mi segue e si fida di me vi racconto tutto il copione dall'inizio alla fine" ha twittato ieri sera subito dopo la puntata. Promessa mantenuta, ecco ciò che secondo Agent Beast sarebbe dovuto accadere nella Casa tra Alex e Soleil: "Gli autori volevano portare Soleil ad esprimere i suoi 'sentimenti' per Alex, lei avrebbe dovuto esporsi maggiormente per poter avviare definitivamente la love story. L'obiettivo - scrive ancora - era quello di arrivare a definirli come una coppia a tutti gli effetti anche se la relazione avrebbe dovuto essere molto travagliata con scontri e litigi frequenti. Avrebbero dovuto tirare avanti fino a dopo Capodanno".

Alex Belli da giorni chiedeva di poter lasciare il reality (forse perché la situazione gli stava davvero sfuggendo di mano?), ed è stato accontentato ieri sera, squalificato per essersi avvicinato alla moglie violando il distanziamento con gli ospiti esterni. La talpa social conclude: "Nell'atto finale Alex avrebbe interrotto bruscamente la storia con Soleil in modo da far passare lei come sedotta e abbandonata e poco dopo sarebbe stato eliminato definitivamente dal gioco. Gli autori sono disperati perché Alex ha mandato in pezzi un mese e passa di dinamiche con questo gesto imprevisto. Ora dovranno ricostruirne altre da 0. Vi aggiornerò".