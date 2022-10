Gf Vip, Alfonso Signorini caccia Sara Manfuso dallo studio: il video

Due video sono diventati virali della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip: Carmen Russo che cade e si rotola a terra e poi quello della discussione molto accesa tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, in particolare nel momento in cui il conduttore caccia dallo studio la ex gieffina.

Durante la puntata c'è stato un importante blocco dedicato solo a Manfuso e a Giovanni Ciacci. Manfuso ha scatenato il caos fuggendo dalla Casa e 'costringendo' la produzione a interrompere la diretta h24, all'inizio la motivazione sembrava essere legata soprattutto ad un danno d'immagine dopo le accuse di bullismo rivolte ai concorrenti del Gf Vip per come hanno trattato Marco Bellavia dopo che lui aveva chiesto di essere supportato dai compagni. In studio durante la diretta di ieri sera, Manfuso dà una motivazione diversa e che coinvolge direttamente Ciacci.

"Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione, da te, dal Gf - ha detto Sara Manfuso - Io sono entrata al Gf Vip per raccontare la mia storia. Sono stata vittima di violenza sessuale e sono entrata nella casa senza etichette, per farmi conoscere per come ero. C'è stato un episodio in cui ero in cucina con un uomo (Giovanni Ciacci) che mi ha toccato il c*lo e mi ha detto: 'Simuliamo una violenza sessuale'. E io ho riso per imbarazzo ma ero scioccata e nessuno ha fatto qualcosa per me, nessuno mi ha chiamata in confessionale e tutti di voi conoscevano la mia storia".

Queste parole hanno alzato un polverone e lo stesso Ciacci ha smentito quanto riferito dicendo che era stato un gesto involontario e che quella frase che aveva detto era solo una battuta, Signorini ha poi accusato Sara di star trovando solo delle scuse: "Io non ci casco nella tua retorica. Avresti dovuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa".

Il momento in cui Signorini caccia Manfuso

“Un linciaggio l’ho passato, due no - spiega Ciacci - Me lo ricordo perfettamente: eravamo in cucina. Per sbaglio, passando, ti ho toccato il sedere. Ti ho detto: 'Scusami, ti ho toccato il sedere. Non vorrei che fosse frainteso come una violenza sessuale'. E poi ti ho detto: 'Ecco, dovremo parlare proprio di questo'. Ma io non mi sono mai accorto di una cosa del genere. Ma stiamo scherzando?".

Anche Sonia Bruganelli è intervenuta e ha detto la sua, ovvero ha ribadito la sua idea sull'ex gieffina: "Sei brava con le parole, non con i fatti".

Dopo alcuni minuti di dibattito, Signorini palesemente infastidito da quanto stava succedendo ha chiosato: "Grazie anche di avermi preso per i fondelli ogni volta che ti dicevo: 'Resta'. E tu mi dicevi di sì. Adesso puoi accomodarti. Vai pure fuori dalla casa e da questo studio. Vai pure fuori e sono molto ben contento che tu ci vada. Arrivederci, arrivederci cara Sara". In sottofondo è ben udibile Sara che ripete: "Io ti volevo guardare negli occhi, io ti volevo guardare negli occhi".