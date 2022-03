Alfonso Signorini spara a zero sui concorrenti del Gf: "Alcuni sono stupidi"

Lunedì 14 marzo finirà il Grande Fratello Vip 6 e Alfonso Signorini ha fatto un bilancio di questa edizione così controversa. Il reality ha fatto molto discutere, non sono mancate lite, offese, strategie poco strategiche e mancanze di rispetto. Dalle principesse Selassié, la loro "non popolarità" e anche la presunta non regalità, agli scivoloni - davvero di pessimo gusto - di Katia Ricciarelli, alla soap opera che ci ha fatto rimpiangere la tanto amata Centro Vetrine con protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Insomma il materiale non manca, ma il conduttore che in diretta sembra sempre - o quasi - dalla parte dei concorrenti in un'intervista al Corriere della Sera li ha massacrati.

L'opinione di Signorini sui concorrenti del Gf Vip

"Alcuni concorrenti sono più stupidi che razzisti?" ha chiesto il giornalista, Renato Franco, e Signorini con grande naturalezza ha risposto: "Certo che sì. A un certo punto la situazione era sfuggita di mano e mi sono sentito in dovere di parlare a tutti e dargli un consiglio: uscite piuttosto che dare il peggio di voi come state facendo, vi fate del male da soli".

Quest'anno l'edizione del Gf è stata la più lunga di sempre: 183 giorni in cui abbiamo potuto osservare, come si fa in uno zoo, i vipponi.

Per Signorini il reality è un programma "per sua natura politicamente scorretto; la diretta non si può edulcorare né si può dare una visione della realtà diversa da quella che è. Nelle edizioni precedenti eravamo più rigorosi e inflessibili, e ci sono stati attriti e contrasti nel gruppo di lavoro. A me ad esempio la squalifica di Fausto Leali per la N-word era sembrata esagerata e fuori luogo. Fin dall’inizio ho messo sul tavolo che volevo un’edizione che fosse più spregiudicata come è nella natura del programma". Questa decisione di mettere da parte il politically correct ha avuto una notevole ripercussione anche sui concorrenti che in un certo senso non sono stati tutelati, il loro poter parlare quasi a ruota libera ha messo alcuni sotto una cattiva luce. Impossibile non pensare a Katia Ricciarelli che in più di un'occasione è stata la protagonista di spiacevoli teatrini, ma non è stata l'unica!

Signorini non nasconde che "alcune espressioni sono state decisamente fuori luogo", ma oltre ad averle "condannate sempre con fermezza", non è stato fatto molto di più e la giustificazione sta nel saper "distinguere cosa è veramente ingiurioso da quanto invece è provocatorio, frutto di un’esasperazione o stupidità. Poi i social trasformano tutto in un caso nazionale, ma se ragionassimo solo con il politicamente corretto non dovremmo nemmeno andare in onda 24 ore su 24".

La battuta sull'aborto e altri problemi del Gf Vip

Immancabile il ritorno sulla frase di Alfonso Signorini sull'aborto, il conduttore però tira dritto: "Stavo parlando della cagna di Giucas Casella all’interno del Gf. Una battuta è stata estrapolata ed è diventata un caso. Anche il contesto deve essere valutato". Per Signorini il suo non è stato un errore, lo sarebbe stato se "fosse stato un discorso serio in un contesto serio", perché il contesto del Gf non è serio: "È molto cialtrone. Il noi è stato un errore se io avessi voluto coinvolgere Endemol o Mediaset, ma parlavo per me, non mi permetterei mai di esprimere opinioni a nome loro. Uso spesso il plurale maiestatis, non posso?".

Il Gf per Signorini è un format "usurato, non superato. È seguitissimo dai social, fa dibattito in rete, è un affresco nel bene e nel male di quello che viviamo tutti i giorni. Katia Ricciarelli dimostra che l’archetipo della nonnina di Cappuccetto Rosso non esiste: si associa l’idea della persona più che matura alla quintessenza della bontà e dell’accoglienza, ma lei è tutto fuorché buona e accogliente. Mi piace portare in scena queste contraddizioni".

I Vipponi che somigliano molto a "pipponi" è un'assonanza voluta da Signorini: "Ormai nel termine vip rientra chiunque, anche chi vip non è. Ma chi accetta di partecipare a questo tipo di programmi è accomunato da un ricorrente sentire: si prendono tutti tremendamente sul serio, non hanno il minimo senso dell’autoironia e dell’autocritica, ogni discorso gronda di retorica. Io invece penso che la leggerezza sia il segreto della vita".