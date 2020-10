Gf Vip, Alfonso Signorini furioso con Adua: "Prima della diretta me la volevo mangiare"

Alfonso Signorini si sbottona. Il conduttore del Grande Fratello Vip mette da parte per un attimo il ruolo super partes e dice la sua sul caso che ha animato la Casa per giorni e che vede come protagonisti Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, la loro finta storia d'amore e le dichiarazioni sulla presunta omosessualità di lui.

Alfonso Signorini furioso con Adua

Il commento senza filtri di Signorini arriva a Casa Chi: "Adua prima che entrasse nella Casa non la conoscevo, non l'avevo mai vista in vita mia. Non so cosa ci sia in lei di buono ma riconosco in lei una grandissima intelligenza. É una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso". Poi si sposta sulla vicenda dell'outing, sviscerata durante la puntata di lunedì: "Qualche ora prima della diretta me la volevo magnare, ve lo dico onestamente. A me in pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una roba che a me non piace. Non vedevo l'ora di magnarmela Adua, poi mi fanno vedere il suo confessionale. Ecco qui l'intelligenza di Adua".

Alfonso Signorini: "Adua è una finissima stratega"

In pochi minuti è riuscita a difendersi, ancora prima di essere attaccata: "Ha spostato l'asse - spiega Signorini - Non si è più chiesta Massimiliano è gay? Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che si dispiace, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri. É una finissima stratega e lo dimostra anche il fatto che abbia inaspettatamente vinto al televoto. Tutti si aspettavano la vittoria di Franceska". Stretega, dunque, per il padrone di Casa, 'paracula' per qualcun altro...