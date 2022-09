Alfonso Signorini e Orietta Berti cantano insieme e danno il via al Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip apre i battenti con un tenerissimo (e divertentissimo) duetto tra Alfonso Signorini e Orietta Berti. Il conduttore del Gf Vip 2022 e la sua nuova opinionista hanno, infatti, dato il via al reality show di Canale 5 cantando insieme uno dei recentissimi successi dell'interprete romagola, Mille. Ed è così che Alfonso Signorini, palesemente emozionato, ha introdotto la sua nuova commentatrice del Gf insieme alla veterana Sonia Bruganelli cantando in prima persona una strofa della hit Mille e duettando, poi, con Orietta non appena la cantante ha fatto il suo ingresso nel nuovo studio del Grande Fratello Vip rinnovato e pronto per nove mesi di puntate.

Un breve ma itenso duetto che ha da subito portato allegria e divertimento allo studio di Cinecittà con un Alfonso Signorini già emozionatissimo ma che ha subito lanciato una frecciatina alla Berti chiedendole se ha accettato la sua proposta solo per soldi o per altro. E lei, che proprio oggi aveva dichiarato di aver scelto di fare l'opinionista solo perché sarebbe stata pagata tanto, ha specificato che, in realtà, lo ha fatto perché è certo sarà una bellissima esperienza.