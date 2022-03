Grande Fratello Vip: Signorini confermato per la nuova edizione (che tornerà molto presto)

Il Grande Fratello Vip 6 è finito solo da qualche ora, ma in molti stanno già lavorando alla prossima edizione del reality. A comunicare l'inizio della prossimo appuntamento è stato propio Alfonso Signorini alla fine della finalissima che ha visto trionfare Jessica Selassié.

Quando inizia la prossima edizione del Grande Fratello Vip

Al termine della puntata, tra i coriandoli argentati e i bicchieri dello champagne, Signorini ha annunciato che a settembre il Gf tornerà. Pochi mesi di stop, neanche sei (tempo che invece i vipponi sono dovuti stare all'interno della casa per questa sesta edizione), e via che il grande occhio del Gf tornerà ad indagare e inquadrare i vipponi che riusciranno ad accedere nella casa più spiata d'Italia.

Cosa sappiamo sul Grande Fratello Vip 7

Alfonso Signorini sarà sicuramente il conduttore del reality anche per la prossima stagione.

"Io vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo, vi voglio bene. Grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi. Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con Grande Fratello Vip. Vi amo, ciao", ha dichiarato poco prima che le telecamere sfumassero a nero.

Questa al momento è l'unica informazione certa.

Grazie per aver seguito con noi questa stupenda, magica, incredibile edizione di #GFVIP... ovviamente l'appuntamento è per settembre! Vi manchiamo già? ? pic.twitter.com/Xu7FpSfPxW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

Opinionisti del Grande Fratello Vip 7

Chi saranno gli opinionisti o le opinioniste del Gf Vip 7? È quasi certa l'assenza di Sonia Bruganelli che in più di un'occasione ha affermato di non voler prendere più parte al reality, solo in una recente intervista a Guida Tv ha rilasciato una dichiarazione abbastanza pungente nei confronti di Adriana Volpe, l'altra opinionista di questa edizione: "Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista". Insomma, un modo carino per dire che non vorrebbe più lavorare con Volpe, anche se le loro accese discussioni (anche fuori dallo studio) hanno fatto crescere lo share.

A differenza di Bruganelli, Adriana non ha mai nascosto che le piacerebbe tornare anche il prossimo anno, anche lei specificando che preferirebbe un'altra compagna d'avventura.

