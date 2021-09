L'ex gieffino a valanga su Signorini: "Bella scelta, tanto per te contano solo gli ascolti"

A poche ore dal via il Grande Fratello Vip fa già polemica. In realtà sono giorni che più di qualcuno critica duramente la presenza di Tommaso Eletti nel cast di questa edizione. Ex protagonista di Temptation Island - ed ex fidanzato di Valentina Nulla - il 21enne a luglio ha fatto scalpore per la sua gelosia patologica, senza contare le affermazioni sessiste e la sua tendenza a manipolare l'allora compagna. Insomma, un pessimo esempio, secondo molti, da portare ancora una volta in prima serata. Eppure eccolo là.

Una scelta che fa saltare dalla sedia Salvo Veneziano, squalificato nel 2020 dal Gf Vip proprio a causa di frasi sessiste pronunciate durante il reality. Vicenda che ha provato a chiarire più volte e che non gli è mai andata giù. "Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo Gf Vip?" chiede provocatoriamente su Instagram, dando subito la risposta: "Il signor Tommaso, conosciuto tramite un altro reality nel quale è emerso per la sua 'eccessiva possessività patologica' nei confronti del genere femminile". Insomma, per Salvo ci sarebbero due pesi e due misure, per poi affondare il colpo: "Che strano eh? Ma, come si dice, ciò che conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso". Così, senza mezzi termini. Vedremo se nel corso del programma, che inizia lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5, il padrone di casa chiarirà questa scelta. Oppure se metterà subito al suo posto Tommaso.

Il post di Salvo Veneziano