Gf Vip, "Siete maleducati": Signorini attacca i vipponi, poi Bruganelli asfalta Tavassi (e lui risponde)

Una puntata del Grande Fratello Vip che non dimenticheranno molto presto i vipponi perché sono stati duramente rimproverati da Alfonso Signorini. Ma andiamo per gradi. Come spesso accade nelle ultime settimane a monopolizzare la discussione è la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due adesso non starebbero più insieme, almeno per il momento, ma continuano comunque a far discutere.

Antonella proprio non ha accettato che Edoardo abbia palpato il seno di Nicole Murgia e nonostante la cosa fosse già stata sviscerata la scorsa puntata era inevitabile che se ne parlasse di nuovo. A questa discussione, nel corso delle settimane, ha preso parte anche Edoardo Tavassi che in diretta è stato duramente criticato da Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli a Edoardo Tavassi: "Manipolatore, burattinaio e stratega"

L'opinionista non ha una buona opinione di Tavassi e lo considera un "manipolatore, burattinaio e stratega. "Mi visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità - ha aggiunto ancora Bruganelli -. Stai facendo la figura di una persona senza anima. Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella".

Tavassi ha risposto provando a smorzare la situazione e senza attaccare in modo troppo risentito: "Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (ovvero il canale in cui c'è la diretta h24 del reality). Tu non lo vedi il GF vip". Ovviamente l'affermazione ha mandato su tutte le furie Brugenalli che si è sentita toccata nel suo lavoro: "Tu non ti devi permettere di dire queste cose, tu vivi di reality e ok, ma non permetterti di entrare nelle mie dinamiche se vedo o no il GF".

Sia Giaele sia Micol Incorvaia, compagna di Edoardo, hanno cercato di prendere la parola per replicare ma anche Sonia le ha prontamente zittite: "Voi non siete le protagoniste, non voglio parlarvi. Invece Oriana che ha un po’ di personalità ha dimostrato che ce ne si può fregare del gruppo", in questo caso Sonia si riferiva al gesto che Oriana ha fatto verso Antonella, dopo la questione di Nicol, nonostante tra le due non ci sia grande simpatia.

La sfuriata di Alfonso Signorini

Mentre si stava consumando questa lite tra l'opinionista e i tre concorrenti Edoardo Donnamaria ha provato più volte a prendere la parola senza che venisse interpellato e all'ennesimo tentativo Alfonso Signorini ha perso totalmente la pazienza ed ha duramente rimproverato il vippone: "Basta Edoardo, ora faccio spegnere i microfoni, a casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata?". Ma Signorini era letteralmente un fiume in piena sinonimo che anche per lui non è sempre semplice avere a che fare con i concorrenti del reality: "Maleducati ed egoriferiti, questo siete. Stop. Pensate solo a voi stessi. Parlate solo quando io vi do la parola, sono un dittatore, ditelo così".