Gf Vip, Amaurys ha bestemmiato? Il video sui social, rischio squalifica

Al Gf Vip esplode un nuovo caso. Archiviata - o quasi - la vicenda di Marco Bellavia, adesso nel mirino del pubblico è finito Amaurys Perez. Sui social sta girando un video in cui l'ex pallanuotista sembra bestemmiare mentre parla del rapporto con i suoceri.

L'imprecazione, in effetti, si sente abbastanza nitidamente. "Mia suocera è dolcissima, mi suocero... Porco...". La clip, dunque, lascerebbe poco spazio ai dubbi e in molti chiedono la squalifica di Amaurys, come avvenuto in passato con altri concorrenti, da Marco Predolin a Stefano Bettarini.

MARCO RITIRATO ?

GINEVRA SQUALIFICATA?

CIACCI IDEM ?

SARÀ MANFUSO RITIRATA ?

AMAURYS BESTEMMIA ?



Fuori 5 in due settimane, senza eliminazioni da televoto settimanale… #gfvip



pic.twitter.com/A22nSdwOEG — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) October 7, 2022

La reazione sui social

Nei giorni scorsi anche Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi erano stati al centro di polemiche per presunte bestemmie - il primo - e per aver detto la parola "ne*ro", ma nei loro confronti non è stato preso nessun provvedimento, come fa notare qualcuno su Twitter: "Se squalificaano Amaurys per la bestemmia (come giusto che sia) ritengo altrettanto equo squalificare Charlie che ha sia bestemmiato che detto la Nword e dovrebbe essere fuori da mo". E ancora: "Se buttano fuori Amaurys devono uscire anche Edoardo e Charlie per lo stesso motivo. O tutti o nessuno". Per Alfonso Signorini, lunedì, è in arrivo un'altra bella gatta da pelare e su Twitter esplode l'ironia: "Ma in che senso Amaurys ha bestemmiato?! Non posso farcela davvero, questo cast è surreale, immaginate Alfonso che si sveglia con questa notizia. Le mani in testa".