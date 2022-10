Lite furiosa Gf Vip tra Amaurys a Charlie Gnocchi: la redazione inquadra un piccione

Non è chiaro cosa sia successo, ma è invece cristallino che Amaurys Perez non viva di buon grado la convivenza con Charlie Gnocchi. Dopo la puntata di ieri sera i microfoni hanno registrato le urla dello sportivo contro Gnocchi, purtroppo nessun video e più che altro non è stato possibile riuscire a capire cosa abbia acceso la miccia.

“Tu parli solo di c*zzate Charlie! Mi hai rotto il c*zzo non ti avvicinare! Mi hai rotto il c*zzo!", queste le parole che hanno squarciato la notte nella casa. Nell'audio poi si sente Amaurys che dice: "Ti mando tre volte a fan*ulo, che c*zzo vuoi da me, devi smettere di fare il tutore di sta min**ia qui, io mi sono rotto il ca**o di te! Te l'ho dimostrato. Devi smettere di fare il tuttologo, tu parli di c*zzate".

In tutto ciò la redazione ha deciso non inquadrare mai la lite, hanno sempre lasciato che si vedesse il giardino e poi hanno deciso di mostrare un piccione appollaiato sui cavi della luce. Ovviamente questa scelta ornitologica ha fatto molto sorridere chi stava seguendo la diretta della casa alle 3 del mattino e infatti sono moltissimi quelli che hanno ricondiviso il momento ironizzandoci.

A seguito di questo primo episodio, di cui non si hanno ulteriori informazioni, Paerez si è sfogato con Nikita Pelizon in giardino: "Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta". E ancora: "Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi". Ma non è tutto, la "lite" è continuata; Charlie è stato chiamato in confessionale e a quel punto Amaurys non si è trattenuto e gli ha ha urlato: "Vai a sfogarti in Confessionale falso di m*rda! Falso del c*zzo!".

Da queste parole si può capire che Gnocchi ha detto qualcosa, che forse riguarda la salute di Perez che lo ha molto offeso. Per capire dovremo attendere le prossime opere, o forse la puntata di lunedì.

C’È UNA LITE DELLA MADONNA TRA CHARLIE ED AMAURYS E CHE CAZZO RIPRENDONO? UN UCCELLINO. MA MINCHIA.#GFVIP pic.twitter.com/2SJf34Vqmb — GINGER PRESIDENT (@GingerPresident) October 21, 2022

Oddio mega litigata tra Charlie e Amaurys

A: tu che fai il tuttologo

C: io non parlo di piscina

Le urla e l’inquadratura

??



#GFVip pic.twitter.com/UVYfpEcYwO — Giuli ? (@GiulianaEsse_) October 21, 2022

MIO DIO AMAURYS INCAZZATO NERO CHE SCLERA CONTRO CHARLIE #gfvip pic.twitter.com/f7BraeTEIC — soleilandia ?? (@sisonokevin) October 21, 2022

“Vai a sfogarti in confessionale.

Falso di merda, falso del cazzo”



Amaurys contro Charlie io sto volando#gfvip pic.twitter.com/NSUf1DiE7O October 21, 2022