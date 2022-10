Amaurys Pérez scoppia in lacrime e minaccia di lasciare il Gf: "Me ne voglio andare da qui"

Amaurys Pérez ha minacciato di lasciare la casa del Gf Vip più volte durante questa settima puntata, soprattutto dopo aver ricevuto come regalo il disegno della sua figlia più piccola e, ancor di più, dopo aver visto sua moglie Angela. "Me ne voglio andare da qui, me ne voglio andare da qui" sono state le sue parole, tra le lacrime, mentre sua moglie è apparsa dietro il vetro del salone della casa più spiata dìItalia.

"Sei la persona più bella e vera che abbia mai conosciuto, dai agli altri la possibilità di conoscerti - ha subito esordito Angela, sua moglie, spronando l'ex pallanuotista del settebello a restare nella casa del Gf Vip e continuare la sua avventura con i compagni di show - I tuoi figli sono super orgogliosi di te, tutti apprezzano la tua eleganza e il tuo modo di fare. Non devi per forza gridare per sentirti adatto a questa casa, va bene come sei. Divertiti, fatti conoscere"

Amaurys, che negli ultimi giorni è stato protagonista di una brutta bestemmia, è stato però molto turbato dalla visione di sua moglie e le ha sussurrato più volte di volersene andare dalla casa. Riuscirà a restare o abbandonerà il reality show proprio come ha ammesso di voler fare? Staremo a vedere.

Amaurys, intanto, prima di scoppiare in lacrime ha raccontato un po' della sua storia personale e sportiva:

"Sono cresciuto in una famiglia non ricca, ma ricca dentro. Ho iniziato a giocare a pallanuoto seguendo mio fratello e ho iniziato a Cuba. Io volevo arrivare in alto ma mancava la squadra. Ho avuto la fortuna di far parte del sogno del settebello e per me sembra ancora un sogno essere arrivato lì. Mi hanno chiamato una domenica e pensavo fosse uno scherzo dei compagni di squadra ma non era così. Quando l'ho detto a mia madre si è messa a piangere. Io ho portato a casa tante medalie col settebello ma la mia vittoria più grande sono stati i miei figli e mia mamma".