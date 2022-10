Amaurys Perez nel mirino, parla un ex concorrente: "Irascibile e prepotente"

Arrivano pesanti accuse verso Amaurys Perez da parte di un ex naufrago, suo compagno d'avventura. Il pallanuotista è attualmente uno dei protagonisti del Gf Vip, ma l’uomo non è nuovo al mondo dei reality show, avendo preso parte infatti a Ballando con le stelle e L’Isola dei famosi. Proprio nel programma di Canale 5 finì nell’occhio del ciclone per presunte parole blasfeme pronunciate durante la diretta, tuttavia la produzione non prese alcun provvedimento disciplinare. Ancora oggi però uno degli ex naufraghi protagonisti di quell’edizione non ha dimenticato i comportamenti di Perez in Honduras, indirizzandogli una dura lettera piena di accuse.

La lettera di accuse di Simone Barbato

Stiamo parlando di Simone Barbato, ex volto di Zelig. Il comico è intervenuto nelle pagine del settimanale DiPiù non nascondendo il risentimento nei confronti di Amaurys.

“Mentre ti scrivo questa lettera tu sei nella casa del GFVip, ma ho ancora negli occhi la persona che durante L’Isola dei Famosi fece vedere a mio avviso il più alto contenuto di prepotenza dell’intera storia dei reality show italiani – scrive Barbato – Non solo all’epoca non fosti espulso, anche se te lo saresti meritato, ma a distanza di anni sei stato chiamato a partecipare ad un altro reality. Il più importante di tutti. E questa cosa la reputo pericolosa”.

Secondo Simone, infatti, Amaurys non sarebbe portatore di messaggi televisivi positivi poiché è una persona arrogante e prepotente: “Temo infatti che possa passare un cattivo messaggio. Quale? Che l’arroganza e la prepotenza possano vincere sui più deboli”, precisa il comico che continua con il suo duro j’accuse: “Sei una persona irascibile, uno che perde facilmente le staffe. E ogni volta che ti arrabbi gonfi il petto come un gallo cedrone prima di una battaglia”, asserisce Barbato.

Insomma a detta del comico Amaruys sarebbe un soggetto pericoloso avvezzo all’uso della violenza: “Ricordo ancora quando a L’Isola dei Famosi mi urlasti contro più e più volte mostrandomi la montagna dei tuoi muscoli: dall’alto dei tuoi due metri verso il basso del mio metro e cinquantasette di statura”, ricorda Simone.