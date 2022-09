Chi è Amaurys Pérez del GF Vip, dalla pallanuoto all'amore per la moglie Angela Rende

Vita privata e professionale di Amaurys Pérez: dall’età alle origini, dalla pallanuoto alla televisione. Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui: dalle origini alla pallanuoto, da Ballando con le stelle a Pechino Express, dalla moglie ai figli. Fino alla partecipazione al Grande Fratello VIP 7, il reality show di Canale 5 partito il 19 settembre 2022.

Età, origini, studi, studi

Amaurys Pérez nasce il 18 marzo del 1976 a Camagüey, una delle più grandi città di Cuba. Quando è ancora un bambino viene sedotto dal fascino dell'acqua, ma se in principio si avvicina al nuoto, poco dopo comincia a seguire il fratello e a scoprire il mondo della pallanuoto, lo sport che lo accompagna per tutta la vita. Al contempo frequenta i corsi della facoltà di Scienze Motorie.

La pallanuoto

Passando anche per la Spagna, la carriera sportiva di Amaurys Pérez si è svolta prevalentemente in Italia. Scorrendo le squadre di pallanuoto del nostro paese troviamo, dal 2004: Cosenza; Salerno; Nervi; Posillipo; Acquachiara; Cosenza; Rari Nantes L. Auditore; Latina; Metanopoli. Ma il suo nome è legato anche alla nazionale italiana: giocatore già maturo, residente in Italia da tempo e sposato con una donna calabrese, nel 2011 Amaurys riceve una chiamata da Alessandro Campagna, il ct del Settebello. La sua avventura con l'Italia di pallanuoto si conclude nel 2015 e conta due successi eccezionali: la medaglia d'oro ai Mondiali di Shanghai del 2011 e la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Dal 2016 e fino al 2018 Pérez inizia una carriera da allenatore giocatore del Cosenza.

Da Ballando con le stelle al GF Vip 2022

Amaurys Pérez è da anni un volto noto del piccolo schermo. Tutto ha inizio quando nel 2013 partecipa alla nona edizione di “Ballando con le stelle”, dove si mette in luce con la ballerina Veera Kinnunen, guadagnando un ottimo secondo posto. Nel 2014 partecipa insieme alla moglie Angela Rende a Pechino Express 3 - Ai confini dell'Asia piazzandosi anche qui sul secondo gradino del podio. Nel 2018 partecipa a "L'isola dei famosi 13", dove arriva al terzo posto. Ma nel corso degli anni appare in molti programmi televisivi, come "Si può fare!", "Ciao Darwin", "Stasera tutto è possibile", "Caduta libera", "Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto", "Lo show dei record". Nel settembre del 2022 Amaurys entra nella casa più spiata d'Italia: è infatti uno dei concorrenti della settima edizione del "Grande Fratello Vip".

Vita privata: moglie, figli, Instagram

L’Italia è per Amaurys Pérez non solo il luogo della sua professione e delle sue passioni. Nel corso della sua prima esperienza professionale italiana, conosce a Cosenza l'insegnante Angela Rende. Sposati nel 2006, i due non si sono più lasciati, vivono nella città calabrese e hanno avuto tre figli: Antonio, Gabriel e Daisy. Il campione ha dichiarato che il primo figlio è arrivato nel 2010, quando entrambi avevano quasi perso le speranze di averne uno. Amaurys ha un profilo ufficiale di Instagram, dove condivide anche molti momenti della sua vita privata.