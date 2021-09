Gf Vip, Amedeo Goria allunga le mani? L'imbarazzo di Ainette Stephens nella notte (VIDEO)

Che ad Amedeo Goria piacciano le donne è cosa nota. Ne hanno dato prova i retroscena sui tradimenti ai danni dell'ex moglie Maria Teresa Ruta e le dichiarazioni dei conoscenti sulla sua passione al femminile. Ora però le parole diventano fatti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove il giornalista sportivo avrebbe messo gli occhi sulla bellissima modella Ainette Stephens.

Amedeo Goria allunga le mani?

Proprio lo stesso Amedeo, in occasione del daytime di ieri, avrebbe ammesso di aver fatto qualche grattino sulla mano ad Ainett. Motivo per cui Francesca Cipriani decide di indagare. In un video circolato in rete in queste ore vediamo la showgirl mentre chiede alla Gatta Nera se l'uomo le ha "allungato le mani". Ainette, per conto suo, non risponde, ma lancia sguardi di silenzio assenso molto eloquente. "Ma la notte allunga le mani? Allunga le mani? Ti allunga le mani?", domanda Cipriani. La risposta non è verbale ma intuitiva.

Dopo la fine del matrimonio con Maria Teresa Ruta (da cui ha avuto la figlia Guenda), la prima love story ufficializzata da Goria è stata quella con Vera Miaes, giovane donna con cui ha fatto coppia quest'estate: i due si sono lasciati proprio poco prima che lui partisse per Cinecittà, ma lei non lo ha mai accettato.

"Le ho detto che entro da single, spero lo accetti" ha affermato Amedeo in diretta in occasione della prima puntata, andata in onda lunedì. Ma le storie pubblicate su Instagram dalla modella lasciano intendere tutt'altro: prima ha condiviso un video scrivendo "forza amore" e un'ora dopo (quando Goria ha sganciato la bomba) ha pubblicato la parte del video incriminata con il commento "Sei single? Spero che lei lo accetti? Staremo a vedere amore mio!". E ancora: "Ti tengo d'occhio". Ebbene, pare che Vera abbia già qualcosa da guardare...

Chi è Vera, fidanzata di Amedeo Goria e la passione alle stelle

Vera, di professione modella e commessa nella tabaccheria della mare, ha già più volte risposto alla stampa di non essere una "mantenuta". Non è sposata, non ha figli. Al momento l'unica certezza è l'amore per Amedeo. "Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità", ha confidato in passato Goria, precisando anche di non ricorrere alla scienza o alla chimica per amare la sua donna: "Il mio segreto? Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l'amore, lo farò".