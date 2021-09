Gf Vip, chi è Amedeo Goria: dal matrimonio infedele con Maria Teresa Ruta alla nuova e giovane fidanzata

Amedeo Goria è uno dei concorrenti del Gf Vip 6, la sua partecipazione è quasi scontata poiché nella scorsa edizione, sempre condotta da Signorini, quasi in ogni puntata era citato o ospite della trasmissione visto che tra i concorrenti erano presenti la figlia Guenda e la sua ex moglie, Maria Teresa Ruta. Scopriamo chi è Amedeo Goria.

Gf Vip: chi è Amedeo Goria

Amedeo Goria è nato a Torino il 16 febbraio 1954, dopo la laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino ha iniziato a lavorare come giornalista. È stato corrispondente per il Corriere della Sera, il Messaggero e La Gazzetta del Mezzogiorno. È approdato in Rai alla fine degli anni ’80 ed ha lavorato al Tg1 e ha condotto varie trasmissioni come Ciao Italia e Unomattina Estate. Ha seguito moltissimi eventi sportivi, tra mondiali di calcio e olimpiadi; inoltre è stato conduttore de La Domenica Sportiva per due stagioni.

Gf Vip: Amedeo Goria, il matrimonio con Maria Teresa Ruta e i numerosi tradimenti

Amedeo Goria è stato sposato per molti anni con la conduttrice Maria Teresa Ruta: i due si sono sposati nel 1987 e hanno avuto due figli Guendalina “Guenda” Goria e Gian Amedeo Goria. I due si sono separati nel 1999, il divorzio invece è stato ufficializzato nel 2004. Sono stati numerosi i tradimenti di Amedeo che non ha neanche cercato di negare, ma anzi ha affermato che il matrimonio è finito proprio per colpa sua.

I due figli, secondo quanto raccontato, hanno sofferto molto della separazione, soprattutto Guenda ha risentito della situazione familiare e durante il Gf ha anche lei ha potuto parlare molto di come abbia vissuto la separazione e gli anni successivi. Mentre era nella casa Goria ha rilasciato un'intervista dove aveva definito la figlia bipolare.

Gf Vip: la nuova fidanzata di Amedeo Goria

Adesso Amedeo è felice fidanzato con Vera Miales, di circa 30 anni più giovane di lui (è nata nel 1985). I due sono stati recentemente aggrediti ad un autogrill. Parlando della compagna al settimanale Nuovo Goria ha affermato

"Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità"

Goria ha anche voluto precisare che non ha bisogno di non ricorrere alla scienza o alla chimica per amare la sua donna: "Il mio segreto? Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l'amore, lo farò".

Vera Miale è nata in Moldavia, ma si è trasferita in Italia per inseguire il sogno di lavorare nella moda, adesso è un'influencer.