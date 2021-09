Gf Vip, il fidanzato di Guenda difende Amedeo Goria: "Sapete cosa vuol dire molestare?"

Appena uscito dall'ospedale, dopo un'operazione alle corde vocali, Mirko Gancitano interviene sui social per difendere Amedeo Goria, accusato di aver avuto nella Casa del Gf Vip atteggiamenti troppo invadenti nei confronti di Ainett Stephen.

Sui social sono in molti a chiedere la squalifica del giornalista sportivo e non la toccano piano, arrivando a parlare di molestie e abusi. "Ma state scherzando?" scrive Gancitano su Instagram, irritato dalla vicenda: "Associando i termini molestie e violenza nei confronti di Amedeo - spiega - state mancando di rispetto a tutte quelle donne che hanno subito violenza, a tutte le madri che hanno perso le loro figlie per mano di un uomo e calunniando oltre il limite la famiglia di Amedeo. Ma sapete cosa vuol dire abusare? Violentare? Molestare? Stalkerizzare? Vergogna".

L'attacco al Moige

Il fidanzato Guenda Goria non risparmia neanche il Moige - Movimento Italiano Genitori - che condanna l'atteggiamento del concorrente e chiede alle aziende di ritirare gli spot dal reality di Canale 5. Mirko Gancitano è durissimo: "Il Moige è noto anche per essersi spesso schierato contro il mondo lgbt. Eppure nel dicembre del 2020 il ricavato del concerto di Mahmood e Yoox è stato devoluto proprio al Moige. Non è inopportuno fare beneficenza a favore di una onlus che si è spesso distinta per le sue campagne omofobe? - chiede sarcastico - E' un caso che attacchino il programma del buon Signorini? La domanda allora mi sorge spontanea: quanto siete incoerenti e bigotti?". Infine, il messaggio a tutti i detrattori che in questi giorni stanno riempendo i social di attacchi feroci e ingiurie: "Date un peso ai termini che utilizzate. Talvolta portano un messaggio orrendo e delle conseguenze collaterali".