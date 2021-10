Gf Vip, la verità di Vera Miales: "La mia era una gravidanza isterica"

(Nel video qui sopra l'incontro tra Vera e Amedeo)

La presunta nuova paternità di Amedeo Goria non poteva rimanere un mistero per molto e infatti le risposte tanto attese sono arrivate in questa puntata. A dire tutta la verità è stata la stessa Vera Miales che ne giardino della Casa ha incontrato il suo compagno.

Gf Vip, Vera Miales, l'abito da sposa e la gravidanza

Se pensiamo che nella prima puntata del Gf Amedeo Goria definì Vera solo "un'amica" e che per lei provava affetto, ma non amore fanno quasi ridere le lacrime di Amedeo di questa sera. Fino a quale minuto prima dell'ingresso di Miales Amedeo continuava ad essere stranito: "Se avesse avuto il sentore di essere incinta, avrebbe dovuto dirmelo prima che ci levassero i telefoni".

Miales è entrata nella casa vestita di bianco, con un abito da sposa segno della sua lealtà e fedeltà, così l'ha definito lei.

"I conti non li sai proprio fare, hai fatto il giornalista e non sei un commercialista - parte così il discorso di Vera a Amedeo -. Fuori sto combattendo una guerra da sola che neanche ti rendi conto e tu ancora continui a non fidarti di me. Come vedi non sono incinta, stai tranquillo, fare un figlio si decide in due. Mi manchi molto" ha affermato Vera.

Miales però ha voluto rimproverare Amedeo per ciò che ha detto: "Anche se fossi stata incinta e sarebbe stato tuo, tu avresri dovuto difendermi, perché sì, loro non mi conoscono, ma tu sì. Perché non lo hai fatto? Perché non dici al mondo intero chi sono e cosa provi per me? Non siamo amic, come hai detto tu. Io ti amo e mi fa male che tu abbia messo in dubbio il nostro sentimento e il fatto che il bambino sarebbe potuto essere il tuo".

Goria era palesemente provato dalle parole della compagna e non è riuscito a trattenere le lacrime:

"Ti amo a modo mio, lo sai. Ho detto che ci fosse stato un pargolo, sarebbe stato mio, perché metto la mano sul fuoco per te. Ti amo a modo mio. Mi scuso per le cose che ho detto. Non ti lascerò mai e ti sarò sempre vicino. Sei una donna generosa, lavoratrice e io l'ho sempre detto a tutti".

Gf Vip,Vera Miales ha avuto la gravidanza isterica: ecco cos'è

Alfonso Signorini ha voluto però chiedere chiarimenti sulle foto che la immortalavano con una pancia da "gravidanza". La donna all'inizio non ha voluto dire cosa le fosse successo e poi ha detto la verità: "Ho avuto una gravidanza psicologica". Lei la definisce così in realtà si tratta di gravidanza isterica ed è una sindrome nella quale la donna crede di essere incinta e ha quindi gli stessi sintomi come la nausea e le modificazioni al corpo.

E Miales ha aggiunto: "Io pensavo davvero di essere incinta, lo sono già stata e so riconoscere i segnali...". Insomma nessuna dolce attesa per la coppia che sicuramente duori dal programma dovra discutere di molte incomprensioni e problematiche.