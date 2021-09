Gf Vip, Amedeo Goria shock: "lascia" la fidanzata in diretta. La risposta infuocata di Vera Miales

Amedeo Goria show. Era solo giugno quando presentava la sua nuova compagna, ma a quanto pare Amedeo Goria ha già cambiato idea, senza però dirlo alla diretta interessata. Vera Miales infatti è rimasta abbastanza shoccata quando sentendo la presentazione di Goria ha affermato di entrare nella casa da single.

Gf Vip: Amedeo Goria lascia Vera Miales in diretta, poi ci ripensa

Goria è entrato nella Casa dopo la partecipazione della moglie e della figlia lo scorso anno. La sua adesione era quasi scontata visto quanto si è parlato di lui nella passata edizione. La prima puntata ha confermato il carattere ambiguo del giornalista che fa e disfa a suo piacimento. Era solo giugno quando Amedeo presentava al "pubblico" Vera Miales come sua fidanzata.

"Le ho detto che entro da single, spero lo accetti" ha affermato Goria, ma le storie pubblicate su Instagram dalla modella lasciano intendere tutt'altro: prima ha condiviso un video scrivendo "forza amore" e un'ora dopo (quando Goria ha sganciato la bomba) ha pubblicato la parte del video incriminata con il commento "Sei single? Spero che lei lo accetti? Staremo a vedere amore mio!!!".

Alfonso Signorini ha cercato di correggere il tiro, chiedendo a Goria di spiegare meglio cosa intendesse, ma lui anzi, ha rincarato la dose: "Io alla mia amica Vera sono molto affezionato, ma lei conosce anche la mia indole. Alla mia età voglio godere della mia libertà. Se Vera mi vuole, sa come sono. Io sono libero, amo la bellezza...". Anche Sonia Bruganelli ha provato a far capire a Goria che quello che stava dicendo non aveva senso, ma forse non ha trovato le parole giuste: "Dimmi come spiegare a mio marito che da domani siamo amici, nel senso come si fa a far accettare al proprio compagno una cosa simile?". A questa domanda Goria non ha risposto.

Intanto Vera, con sempre più astio, ha utilizzato Instagram per rispondere alle affermazioni del "compagno": "Amica? Certo ti conosco amore e so quanto mi ami. Non avere paura! Goditi la tua libertà ma inizia a cancellare la parola singletudine dal tuo vocabolario. Altrimenti non mi troverai quando uscirai dalla casa!".