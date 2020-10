Gf Vip, il retroscena su Amedeo Goria svelato alla figlia Guenda: "Lo chiamano idrante". Il pubblico protesta

L'ingresso di Amedeo Goria nella casa del Grande Fratello Vip ha creato un teatrino di doppi sensi quasi incredibile. Dopo aver chiarito con l'ex moglie e la figlia Goria ha incontrato la Contessa Del Blanck che nella Casa aveva svelato le avances di Goria nei suoi confronti.

A creare scompiglio, nella Casa e in studio, il commento della Contessa sulle presunte doti nascoste del giornalista di cui lui stesso si sarebbe vantato. E così, servito su un piatto d'argento, arriva il commento di Antonella Elia e Pupo, la prima chiede al cantante toscano di svelare il "soprannome" che Goria si è dato, Pupo si è messo a ridere e non ha risposto, così Antonella Elia ha esclamato "ti sei soprannominato l'idrante". Goria, non troppo turbato dalla rivelazione, commenta "in questo periodo potrei essere il sanificatore, potrei sanificare gli ambienti".

Il pubblico si scatena sui social

"C'è un limite a tutto" così scrive un utente su Twitter. Ma sono molti altri gli indignati del web che non hanno apprezzato il siparietto. C'è chi si immedesima nella figlia, Guenda, e preferirebbe non aver sentito e infatti qualcuno scrive "Guenda traumatizzata definitivamente per il resto della vita".