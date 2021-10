Gf Vip, Amedeo Goria e la notte con una trans: "Alla fine aveva il pistolino"

Notte di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la rivelazione di Giucas Casella, che nella puntata di ieri sera ha ribadito di aver avuto rapporti con altri uomini, inneggiando all'amore libero, anche Amedeo Goria si è aperto con i suoi compagni.

Il giornalista, noto amatore, ha avvalorato la tesi di Giucas, spiegando che è normale amare e lasciarsi travolgere dalla passione senza porsi limiti: "E' inutile sottolineare le differenze - ha detto - Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne. Sì, tre donne. Di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto ragazzi. Una di queste sembrava la tua ex (ha detto ad Aldo Montano, ndr). Poi alla fine è venuto fuori che questa aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna, la vedevo come tale". Nessun pregiudizio, dunque: "Oggi come oggi non penso sia una cosa strana - ha spiegato Goria - Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole".

La reazione degli altri vip

"Ragazzi è normale, capita a tutti" ha incalzato Giucas, scendendo più nei dettagli della sua esperienza: "Quando ero giovane ho avuto queste esperienze, succede. In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono bisessuale, però penso che si possa andare con uomini e donne". Tutti d'accordo in casa, a partire da Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore non ha mai avuto esperienze simili, ma ammette: "Anche secondo me sono cose normali. Succede a tanti, non c'è nulla di strano. Noi ragazzi di oggi siamo molto liberi, non ci si nasconde più come una volta. Ma non soltanto su esperienze omo. Ad esempio i ragazzi vedono video di menage a trois per anni e non etichettano la cosa come uno scandalo, ma come una pratica normalissima".