Gf VIp, lo shock di Amedeo Goria: scopre di diventare padre in diretta

Non c'è ancora nulla di certo, al momento sono solo foto, ma Vera Miales sembrerebbe essere incinta. Signorini ha rassicurato Amedeo Goria assicurandogli che avrà presto informazioni certe, ma lo shock del giornalista era ben evidente. Signorini ha chiesto ad Amedeo se secondo lui è il padre e lui dopo un attimo di incertezza ha risposto "mah, penso di sì. È da un po' che non ci vediamo". Però poi i conti tornerebbero se Miales fosse davvero incinta.

Gf Vip, Vera Miales incinta?

Signorini ovviamente terrà informato Goria ed anche il pubblico su quale sia la verità, ma nel frattempo c'è già chi pensa ad un futuro fratellino o sorellina per i figli avuti con Maria Teresa Ruta.

"Ho qualche dubbio, stavamo abbastanza attenti però tutto è possibile - ha affermato Goria -. Abbraccio Vera, le do un bacio. Al di là della cosa. Se il bebè fossee mio? Madre certa, padre… Io Vera l'ho frequentata e la frequento. Come data mi sembra un po' strana, però… Se sono contento? Sì, sono stupito ma non posso non essere contento. Come lo chiamerò? Dobbiamo essere d'accordo in due sul nome".

Miales sui social non ha commentato il momento in cui Signorini ha mostrato la puntata di Pomeriggio 5 in cui Barbara D'Urso parlava della presunta gravidanza, ha invece condiviso cuori quando il compagno è stato salvato al televoto.