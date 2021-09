Gf Vip, chi è Andrea Casalino: da Uomini e Donne alla love story con Paola Caruso

Il modello e attore di 38 anni, Andrea Casalino, è uno dei concorrenti del Gf Vip 6. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne ha recitato in alcune fiction come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Anti-Mafia 8.

Gf Vip: chi è Andrea Casalino

Andrea Casalino è nato a Brindisi il 15 luglio 1983. Dopo il diploma all’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana a Brindisi ha continuato gli studi all’Università del Salento. Nel 2010 ha partecipato a Uomini e Donne, nello stesso anno ha vinto la fascia di “Uomo Ideale D’Italia” a “Mister Italia”. Casalino ha iniziato anche un carriera da modello posando per molti brand famosi come Locman orologi, Intimissimi, Fedeli, Carrera, Fasoli gioielli e Falconeri.

Essendo appassionato di sport ha fondato la palestra "Uroboro Crossfit", è diventato il direttore della comunicazione e dell’immagine de “La Maison Luigi Convertini”. Dal 2014 è anche un attore, ha infatti recitato prima in “Rodolfo Valentino – La leggenda”, poi nel 2016 in “Squadra antimafia” e nel 2017 in “L’ispettore Coliandro”.

Gf Vip: Andrea Casalino è single?

Casalino è stato fidanzato con Paola Caruso, ma la loro storia è terminata quando l'attore è dovuto andare in Bulgaria per girare la fiction su Rodolfo Valentino. Sembrerebbe aver avuto un flirt con Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del "Grande Fratello Vip", ma al momento sembrerebbe essere single, l'unica donna della sua vita è la nipotina Greta, di sei anni, alla quale è molto legato.