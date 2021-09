"Andrea Casalino non è Mister Italia, sono io": lo scivolone al Grande Fratello Vip

"Tra i concorrenti che abiteranno la Casa ci sarà anche l'ex Mister Italia Andrea Casalino". Questa la presentazione che da giorni campeggia sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e che si legge tuttora, anche dopo la rivelazione di Miky Falcicchio, il vero Mister Italia. "Nel 2010 Andrea partecipa alla mia stessa edizione. Io vinco il concorso, lui arriva tra i primi sei e prende la fascia di 'Uomo ideale d'Italia" ci assicura al telefono, smascherando il fattaccio. A sostegno delle sue parole decine di foto e articoli in cui ci si imbatte sul web se si cerca il vincitore di quell'anno. Ricerca che probabilmente gli autori del programma non hanno fatto, incappando nel primo scivolone di questa edizione.

Il giallo di Andrea Casalino

Perché al Gf Vip Casalino viene presentato come ex Mister Italia? Se lo chiede anche Falcicchio: "Lui ha detto che sono stati i giornalisti a capire male. Perdonatemi, ma il sito ufficiale del programma ha pubblicato la stessa notizia e io non voglio dubitare degli autori, professionisti serissimi. Quindi, chi ha detto cosa?". Casalino, però, rimbalza ogni responsabilità. Il modello non solo nega di essersi appropriato del titolo - quindi sarebbe una fake news messa in circolo dagli autori? - ma spara a zero sul concorso: "Io vinsi la fascia, nel 2010, come Uomo ideale d'Italia e già su questo se ne potrebbe parlare. C'è questo piccolo giallo perché vari giornalisti hanno scritto che vinsi proprio Mister Italia - ha dichiarato il gieffino a Tv Blog - Da qui si è scatenata una controparte, il vero vincitore, che, giustamente, ha reagito. Io non ho nulla contro di lui. Se, per lui, questo è stato un togliergli un talento, un dono, una consacrazione, mi dispiace per lui che gli ha dato così tanta valenza. Stiamo parlando di 11 anni fa, eravamo tutti un po' più freschi, non ci ha mai ca*** nessuno per quel concorso. Se vuole, gli do anche la fascia mia, così diventa sia il Mister che l'Uomo ideale".

La replica di Miky Falcicchio

"In un'epoca digitale, se io oggi facessi una ricerca su chi è Mister Italia 2010 non comparirebbe più il mio nome o quantomeno non in cima alla ricerca, ma il suo" continua a spiegarci Miky Falcicchio, che assicura: "Se non fosse per la confusione che questa cosa ha generato, mi sarei fatto pure una risata. Ho lasciato correre fino a quando non ho visto la notizia sul sito ufficiale del programma, ma non sono andato io a cercarmi le interviste. Sono stato sommerso di chiamate e messaggi. Io ho semplicemente risposto e detto la mia. Mi hanno infastidito le dichiarazioni che ha rilasciato, affondando chiunque: il concorso, i giornalisti. Ne ha detta una su ogni". A breve dovrebbe arrivare anche il chiarimento di Claudio Marastoni, patron di Mister Italia: "L'ho sentito e risponderanno in queste ore. Quello che a me dispiace, al di là della battutina che ha fatto su di me, dicendo che può darmi la sua fascia perché non gli serve - dice ancora Falcicchio - è che ha denigrato il concorso. Io sono abituato a dire grazie a prescindere a chi mi ha dato una possibilità nella vita". E ancora: "Se snobbi il concorso, perché presentarti come Mister Italia? Potevi presentarti come modello e nessuno ti avrebbe tolto nulla. A me piacerebbe si chiudesse qui, ma voglio capire da chi è partito l'errore. Comprendo benissimo che non puoi presentarti come il quinto classificato, il sesto o il quarto, ma dire di essere Mister Italia 2010... Ha pure specificato l'anno!". Infine la stoccata: "Io attualmente dirigo e gestisco una struttura polifunzionale in Puglia, ho un'agenzia di moda e mi occupo di eventi, non ho bisogno di palesare un titolo. Poi penso che dopo i trent'anni bisogna dare più importanza alla sostanza che alla forma. Non scendo a certi livelli e preferisco ignorare perché non mi interessa cavalcare l'onda". Stasera l'esordio e la prima gatta da pelare. Intanto il fantomatico titolo, a poche ore dal via, è sempre lì.

La scheda di Andrea Casalino sul sito del Grande Fratello Vip

Miky Falcicchio vince Mister Italia 2010