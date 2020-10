Andrea Zelletta nella bufera per la battuta sulle mamme: “Venite, vi facciamo tornare giovani”

La volgarità entra nella casa al GF Vip nella forma verbale che proprio non piace (e menomale) al popolo social. Artefice della battuta poco gradita è Andrea Zelletta che si è riferito alle donne della Casa in termini decisamente poco educati. “Noi le facciamo annoiare? Vieni qua Matilde, che non ti faccio sentire più mamma”, ha affermato l’ex tronista rivolgendosi a Matilde Brandi. Poi, di nuovo, riferendosi alle altre compagne di reality con figli: “Tutte le mamme qui, venite. Vi facciamo diventare giovani di nuovo, venite. Altro che mamme. Vedi il pis***o…”, ha esclamato mentre era in compagnia dei ragazzi del gruppo.

Madonna che schifo, che viscidume d'uomo.

"TUTTE LE MAMME QUI, VENITE VENITE ALTRO CHE MAMME.. VI FACCIAMO DIVENTARE GIOVANI DI NUOVO... VEDI IL PISELLO"

Zozzo. #GFVIP pic.twitter.com/yAqO3easZl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 8, 2020

Andrea “vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma” 😏#GFVIP pic.twitter.com/ySOlJg7r87 — Bene___ (@Bebbe___) October 8, 2020

GF Vip, Andrea Zelletta nella bufera social per la battuta sulle mamme

Sono tanti gli utenti che sui social stanno commentando con durezza la battuta di Andrea Zelletta che parrebbe priva di un intento offensivo, ma comunque considerata da alcuni sessista. In difesa del concorrente, alcuni hanno avanzato l’ipotesi che si sia trattato di un’imitazione degli sketch dei comici pugliesi Pio e Amedeo. Se ne discuterà stasera in puntata? La decisione è rimessa ad Alfonso Signorini e agli autori del reality.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

GF Vip, chi è Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è nato a Taranto, il 2 luglio del 1993 ed è conosciuto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di tronista di Uomini e Donne, dove ha scelto Natalia Paragoni. Oggi modello e dj, Andrea Zelletta nel suo passato ha anche una breve carriera nel calcio: ha giocato nel Taranto, nel settore giovanile del Lecce e ha proseguito in squadre come il Noto, il Vigor Lamezia e Acireale. Poi due gravi infortuni hanno bloccato la sua carriera.