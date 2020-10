Gf Vip, Andrea Zelletta lascia la Casa per motivi personali

L'ex tronista è uscito momentaneamente ma non si hanno ulteriori notizie in merito

Andrea Zelletta ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista non ha abbandonato il reality, tantomeno è stato esplulso, ma è uscito momentaneamente per motivi personali. Gli altri inquilini si sono preoccupati dopo qualche ora che non lo trovavano, così Francesco Oppini è stato chiamato in Confessionale e ha poi riportato a tutti che Andrea si è allontanato per motivi personali. Poco dopo l'annuncio anche sui profili social del reality.

Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2020

Fan in allarme sui social. Qualcuno ipotizza che dietro questa decisione ci sia qualcosa che riguarda un familiare, altri invece credono potrebbe trattarsi di un incontro con i propri avvocati dopo che nei giorni scorsi aveva esplicitamente richiesta di voler diffidare Alice Fabbrica per le dichiarazioni rilasciate sul suo conto. Per ora si può solo aspettare, sarà Zelletta - se vorrà, una volta rientrato - a spiegare il motivo per cui ha lasciato la Casa.

Io spero di rivedere presto in casa #Andrea.

Mi dispiace sinceramente e spero non sia per problemi di salute per nessuno dei suoi cari.#gfvip — 🟡 Tiziana SullaLuna 🌙 (@tizianasullalun) October 29, 2020

I ragazzi brindano a che vada tutto bene a chi sanno loro (ad #andrea)



I ragazzi brindano a che vada tutto bene a chi sanno loro (ad #andrea)

Mi sto preoccupando.#gfvip