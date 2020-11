Andrea Zelletta si commuove: “Non ho mai visto mio padre piangere”

Momento di sconforto per l'ex tronista che, durante una conversazione nella casa del GF Vip, confida l'amarezza per alcune delicate situazioni famigliari

(Andrea Zelletta ascoltando i discorsi dei suoi compagni si commuove pensando al padre e alle cose che non ha mai fatto per la sua famiglia)

Andrea Zelletta ha affrontato con Stefania Orlando una profonda sofferenza tenuta dentro per anni ed elaborata in questi giorni grazie ai discorsi intavolati con i compagni nella Casa del GF Vip. A turbare l’animo dell’ex tronista fino a farlo commuovere è stata la riflessione sulle dinamiche che da anni segnano la sua famiglia e, in particolare, il padre che descrive come un punto di riferimento per tutti. Il suo rammarico è non averlo mai visto soffrire, segno di come non si sia mai permesso di condividere con i famigliari una qualche sofferenza.

“Non l’ho mai visto piangere, neanche quando è morta sua madre. Mi chiedo perché”, ha confidato Zelletta: “Non l’ho mai visto soffrire e non ci avevo mai fatto caso prima di oggi. Io e mia madre andiamo da lui quando abbiamo dei problemi, lui mai”. Il riferimento, poi, è andato ai rapporti con le zie, sorelle del padre, interrotti da anni: “Non parla con le sorelle da dieci anni dopo varie discussioni e non ha mai dimostrato debolezza per la mancanza di quel rapporto”, ha spiegato ancora, aggiungendo che nemmeno lui vede i cugini da tempo: “Prima della morte della nonna che era sulla sedia a rotelle da quando aveva 45 ha avuto delle discussioni con le sorelle”.

Lo sfogo di Zelletta ha trovato il riscontro di Stefania Orlando che gli ha fatto presente come il suo atteggiamento sia più comune di quanto possa sembrare in determinati uomini che tendono a sembrare forti per il bene della famiglia. “Devi fare da collante”, gli ha poi suggerito la showgirl a proposito del silenzio che da tempo grava sulla relazione con zie e cugini.

Chi è Andrea Zelletta: il percorso al GF Vip

Andrea Zelletta è un modello e influencer di Taranto, noto al pubblico per essere stato un ex tronista di Uomini e Donne dove ha scelto la fidanzata Natalia Paragoni, il cui rapporto è stato minato di recente dalle dichiarazioni della presunta amante Alice Fabbrica. Tacciato spesso di essere un “comodino” al GF Vip, qualche giorno fa si è allontanato dalla Casa a causa di motivi personali mai chiariti, finendo nel mirino del GF per aver riferito notizie esterne ai compagni una volta tornato nel gioco.