Gf Vip, Andrea Zelletta sbrocca alla regia dopo la puntata (VIDEO)

Altro che "comodino". Quando c'è da far sentire la sua voce Andrea Zelletta è sempre in prima linea. Ieri sera ad esempio l'ex tronista è sbottato contro la regia del Gf Vip, colpevole di averlo invitato ad indossare il microfono. Un siparietto che ha fatto presto il giro della rete. "Andrea il microfono!", gli ha ricordato l’autore, e ancora "Andrea devi indossare il microfono" ha poi aggiunto alzando la voce. E il fidanzato di Natalia Paragoni non c'ha visto più: "Qua già stiamo nervosi mò pure tu gridi così?", ha replicato stizzito, sfoggiando tutta la cadenza pugliese.

Il motivo di tanto nervosismo è probabilmente da rintracciare nella nomination ricevuta ieri sera. Tra i protagonisti più misurati di questa edizione, Andrea non è scampato al televoto. A rischiare il posto in gioco sono ad oggi, oltre a lui, anche Stefania Orlando, Giacomo Urtis e Selvaggia Roma.

Chissà se Andrea avrà ancora tempo di farsi conoscere o se resterà noto alla storia del reality show in quanto "comodino", come è stato soprannominato da Franceska Pepe per il suo atteggiamento silenzioso. Di certo c'è che il pubblico ha imparato ad apprezzare nel tempo la sua discrezione, unita a qualche guizzo di irriverenza, come quando ha chiesto alla produzione di avere un bagno privato per "sfogare" i suoi bollenti spiriti.