Gf Vip, Andrea Zelletta rientra nella Casa

Ma l'ex tronista non chiarisce le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare il gioco. Oppini: "Era in mano alla produzione"

Andrea Zelletta rientra nella Casa del Grande Fratello Vip, ma non chiarisce la ragioni che lo hanno portato ad abbandonarla momentaneamente per "motivi personali".

"In mano alla produzione"

Zelletta, ex tronista di Uomini e donne, aveva abbandonato il gioco due giorni fa. Una volta tornato, però, ha preferito non chiarire le motivazioni che l'hanno costretto ad allontanarsi. "Lui non era fuori, era qui, in mano alla produzione", ha detto Francesco Oppini. E la conferma di essere stato chiuso in albergo è poi arrivata anche dal diretto interessato.

Giovedì sera i fan di Andrea sono andati subito in allarme sui social. Qualcuno ha ipotizzato che dietro questa decisione ci sia qualcosa che riguarda un familiare, altri invece credono potrebbe trattarsi di un incontro con i propri avvocati dopo che nei giorni scorsi aveva esplicitamente richiesta di voler diffidare Alice Fabbrica per le dichiarazioni rilasciate sul suo conto a proposito di presunti tradimenti rifilati alla fidanzata Natalia Paragoni.