Andrea Zenga "recidivo"? Rosalinda è la sosia della sua ex fidanzata / FOTO

Impossibile non notare la somiglianza tra Alessandra Sgolastra e Rosalinda Cannavò, il figlio del portiere azzurro ha confermato le sue preferenze, in termini di canoni di bellezza, avvicinandosi ad una donna dai lineamenti simili alla sua vecchia compagna

Alle prime luci dell’alba, dopo la puntata del GF Vip del 15 febbraio, è scoppiata la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Dopo giorni di sguardi e carezze i due si sono lasciati andare tra le coperte.

Il figlio del portierone azzurro fin dall'inizio aveva messo gli occhi su Adua Del Vescovo (nome d'arte di Rosalinda Cannavò), concorrente che all'interno della casa più spiata d'Italia era già stata protagonista di baci bollenti con Dayane Mello, nonostante nella vita reale ci fosse un fidanzato.

Aldilà della passione, quello che non è passato inosservato è quanto Andrea Zenga non abbia voltato completamente pagina rispetto alla precende storia con Alessandra Sgolastra in quanto la sua ex, come lineamenti, sembra essere la sosia di Rosalinda Cannavò.

Si dice che dopo la fine di un rapporto si cerchi qualcosa di diverso e invece Zenga è andato sul sicuro, avvicinandosi ad una donna che, almeno a livello fisico, ha molto della sua ex. D'altronde il marchigiano aveva dichiarato di pensare ancora alla Sgolastra cosa che invece non ha fatto lei che ha deciso di andare oltre, accompagnandosi ad un altro uomo.