Anna Oxa al GF Vip? La cantante commenta i rumors sulla trattativa con Mediaset

Le trattative con i papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip sono già in corso. Come al solito, solo pochi giorni prima della messa in onda del reality di Canale 5 si conoscerà la lista ufficiale dei personaggi che condivideranno il loft di Cinecittà, ma intanto non mancano le indiscrezioni sui possibili concorrenti contattati dalla produzione. Le ultime a riguardo sono state diffuse da Santo Pirrotta che, nel corso del programma Ogni Mattina, ha fatto riferimento anche ad Anna Oxa, cantante da tempo lontana dalle scene televisive e indicata dal giornalista tra io nomi

"Alfonso Signorini da diverse settimane è a lavoro sulla nuova edizione" ha spiegato: "Tantissimi nomi sono circolati, ma ce ne sono tre papabili. Sarà l’edizione più bella e più forte di tutti i tempi, da quel che si dice. Ti faccio tre nomi fortissimi: il primo è Gabriel Garko, protagonista come ospite, dove ha coming out nell’edizione appena conclusa. Ma poi ancora si parla di Barbara Bouchet, che è attrice famosissima e icona. Ma il terzo è una bomba: Anna Oxa".

Lo staff di Anna Oxa smentisce la sua partecipazione al GF Vip

L’annuncio della cantante tra i possibili concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini è stato immediatamente commentato dagli utenti che hanno fatto balzare in tendenza il nome di Anna Oxa. Doveroso, dunque, è sembrato al suo staff intervenire per chiarire la realtà della situazione e smentire la sua partecipazione: "Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il programma del GF VIP scorso", ha fatto sapere l’entourage con un comunicato: "Anna Oxa ha ritenuto di non essere adatta per soddisfare le aspettative del programma. Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione GF Vip 6".

Chiaro, dunque: un effettivo contatto tra la produzione del GF Vip e Anna Oxa c’è stato, ma poi il progetto non è andato in porto. Intanto i lavori per la messa a punto del cast procedono: "La macchina del GF Vip 6 si è già messa in movimento per la prossima edizione", ha anticipato Signorini, confermatissimo al timone del programma.