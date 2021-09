GF Vip, Anna Pettinelli stronca le principesse Hailé Selassié: "Ma ’ste tre smandrappate?"

Clarissa (19 anni), Jessica (26 anni) e Lucrezia (33 anni), nate a Roma e pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè, sono state la vera 'attrazione' della prima puntata del Grande Fratello Vip. Subito travolte dalle nomination degli altri inquilini, immediatamente spedite in quello che un tempo si chiamava 'tugurio', le 'principesse' sono diventate virali sui social e hanno rapidamente iniziato a far parlare di loro.

L'attacco di Anna Pettinelli

Immancabili le critiche più o meno aspre sui social, con Anna Pettinelli, storica voce di RDS nonché ex professoressa di canto ad Amici di Maria, in prima fila nel tiro al bersaglio. "Ma ’ste tre smandrappate???", ha cinguettato Pettinelli. "Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!", ha concluso l'ex presentatrice del Festival di Sanremo. "Smandrappato" è un aggettivo tipicamente romano, che la Treccani prova così a spiegare: "Di persona mal vestita, per indicare comportamento scomposto, sguaiato".

Una delle tre "principesse", Jessica, aveva già avuto a che fare con il mondo della tv partecipando a Riccanza, programma MTV dove conobbe un giovanissimo Tommaso Zorzi. Essendo state le più votate dagli altri inquilini della Casa alla prima nomination di stagione, le sorelle Hailè Selassiè sono subito finite nella 'Stiva' insieme ad Alex Belli. Venerdì sera, con una nuova puntata del GF Vip, potrebbero tornare nella Casa principale insieme agli altri compagni di reality.