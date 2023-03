Annamaria Bernardini de Pace: "Se uno squalificato dal GF Vip fosse mio cliente gli direi di fare causa"

Il dibattito sulle ultime dinamiche del Grande Fratello Vip segnate da due squalifiche in pochi giorni continua a scaldare il pubblico. Sui social i severi provvedimenti presi dalla produzione nei confronti di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro dividono gli utenti tra favorevoli e contrari alla nuova linea editoriale del programma, sempre più intransigente rispetto a qualsiasi intemperanza dei concorrenti. Sulla questione è stata interpellata la nota avvocata dei vip Annamaria Bernardini de Pace che, nell'ultima diretta social di Casa Pipol, ha commentato la generale tendenza televisiva sempre più protratta verso il politicamente corretto, entrando poi nel merito delle drastiche scelte di cacciare dal reality i concorrenti.

"Io sono contro il politicamente corretto, ma proprio contrarissima. Io sono una scorretta anche politicamente. Il politicamente corretto elimina la spontaneità, l'umorismo e l'ironia" ha esordito l'avvocata matrimonialista: "Non mi piace il moralismo. Poi in questi giorni in tv è successo di tutto con gente che dice cose che non dovrebbe dire. Gente di una certa età ha detto cose da non dire". Il riferimento è andato agli scivoloni pronunciati da Vittorio Sgarbi e Claudio Lippi in diretta su Rai1: "Potevano stare zitti, non hanno detto cose né intelligenti, né spiritose, né puntuali", ha proseguito, arrivando alla polemica sul quel "ca**o" pronunciato da Lucia Annunziata che - ha osservato - "lo dicono tutti! Anche al Grande Fratello Vip lo hanno detto. E poi ne hanno squalificato solo uno".

Annamaria Bernardini de Pace sulle squalifiche dal GF Vip

A questo proposito Bernardini de Pace ha spiegato perché, secondo il suo punto di vista, le ultime decisioni prese al Grande Fratello Vip non sarebbero state giuste: "Perché se la sono presa solo con Edoardo Donnamaria? Ha solo detto ‘mi hai rotto il ca**o’. Lo si sente ovunque. E anche l'altro che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava. Allora erano da squalificare tutti, perché tutti dall’inizio sono scorretti dal punto di vista lessicale" ha affermato. L'avvocata ha poi espresso il suo parere legale sulla vicenda: "Se uno squalificato viene da me come cliente? Io farei la causa, chiederei un risarcimento", ha detto. "Questo perché c'è stato un atteggiamento non condivisibile che ha rovinato la mia immagine. Poi bisogna vedere come sono i contratti. Se c'è scritto che se uno dice una parolaccia, che ha un gesto di violenza può essere squalificato".

La schiettezza di Bernardini de Pace ha portato anche ad esprimere la sua opionione su Antonella Fiordelisi: "Godo che sia uscita dal GF Vip, perché non la sopportavo" ha ammesso. E sulla madre che ha chiesto ai follower di votare in modo tale da farla uscire: "Errore tremendo e lo dico da genitore e nonna. Anche io avrei da dire su quello che succede ai miei figli, ma io sto zitta. Non posso intervenire e rispetto la loro libertà", ha continuato. "Questi che scrivono la lettera che se la prendono con Pier Silvio e altri, ma chi sono? La loro figlia poi ha rinfacciato loro che non è andata a L’Isola dei Famosi".